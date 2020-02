The Walking Dead - Ist Negans Sexszene in Staffel 10 zu verstörend?

Ist Negan nun ein Whisperer? Wie viel Fahrlässigkeit von Carol können wir noch ertragen? In unserer neuen Podcastfolge von Moviepilot Live besprechen wir den Midseasonauftakt von The Walking Dead Staffel 10.

Die 10. Staffel von The Walking Dead ist zurück aus der Winterpause und bietet wieder viel Stoff für Diskussionen. Ist der Höhlen-Horror zu dunkel? Warum hat Negan beim Sex Socken an? Und haben wir das Letzte von Connie und Magna gesehen? Wir diskutieren mit euch über die Episode Squeeze.

Yves von Moviepilot YouTube, Sebastian von FILMSTARTS YouTube sowie Max aus der Moviepilot-Redaktion besprechen in der ersten Folge von Moviepilot live: The Walking Dead den Beginn von Staffel 10B.

Alpha und Negan: Das neue Traumpaar in The Walking Dead?

The Walking Dead: Neue Folge hinterlässt uns mit vielen Fragen

Kaum eine Szene sorgte in der neuen Folge von The Walking Dead für mehr Gesprächsstoff, als das unerwartete und bizarre Schäferstündchen von Negan Jeffrey Dean Morgan) und Alpha (Samantha Morton). Die Whisperer-Anführerin belohnte Negan für seine Informationen über den Verrat von Gamma auf eine ganz besondere Weise.

Kaum ein Fan hat diese Sexszene wohl kommen sehen, die uns mit zahlreichen Fragen hinterlässt. Max, Sebastian und Yves diskutieren daher über Alphas Machtdemonstration, Negans wahre Loyalitäten und einen ikonischen Comicmoment, der uns nun um das Schicksal von Alpha bangen lässt. Ebenso sprechen wir über den viel zu dunklen Höhlen-Horror und die fragwürdigen Entscheidungen von Carol in Staffel 10.

Die drei Podcast-Stimmen Max, Yves und Sebastian findet ihr auf Twitter unter @wieselmax sowie bei Instagram unter @yves_teenwolf und @die_blonde_gefahr.



Diskutiert mit uns live über The Walking Dead

Unseren Live-Stream zu The Walking Dead findet ihr bei Youtube - dort, wo ihr alle unsere Videos zu The Walking Dead findet. Der Live-Stream beginnt jeden Dienstag um 16.30 Uhr. Dort könnt ihr uns im Live-Chat eure Meinungen, Theorien und Fragen zur neusten Folge mitteilen, die wir dann in die Sendung mit einfließen lassen.

Hier könnt ihr einen Blick in den Stream zum Midseason-Auftakt von Staffel 10 werfen:

Wie fandet ihr den Auftakt von The Walking Dead Staffel 10B?