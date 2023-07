Guardians of the Galaxy 3 bei Disney+: Der Marvel-Blockbuster kommt 92 Tage nach dem Kinostart

Rund drei Monate nach dem Kinostart von Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommt die gefeierte Marvel-Fortsetzung zu Disney+. Hier findet ihr alle Infos zum Streaming-Start des Films.

Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 verabschiedete sich Regisseur James Gunn im Mai aus dem Marvel Cinematic Universe. In den vergangenen Jahren hat er dort drei große Kinofilme (Guardians 1-3) und ein Streaming-Special (The Guardians of the Galaxy Holiday Special) gedreht. Jetzt wechselt er komplett rüber zu Konkurrent DC.

Während Gunn an Superman: Legacy arbeitet, kündigt sich der Streaming-Start seines letzten Marvel-Werks an. Guardians of the Galaxy Vol. 3 trifft am 2. August 2023 bei Disney+ ein. Damit erscheint der Film 92 Tage nach seinem Kinostart im Streaming-Abo und kann von allen MCU-Fans im Heimkino verschlungen werden.

Guardians of the Galaxy 3 kommt zu Disney+ und enthüllt Rockets Hintergrundgeschichte

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist das Finale der Marvel-Trilogie, die 2014 mit Guardians of the Galaxy begonnen hat und 2017 mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 fortgesetzt wurde. Die Geschichte dreht sich um Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt), der sich mit einer Gruppe an Außenseiter:innen zum titelgebenden Team zusammenschließt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Guardians of the Galaxy 3 schauen:

Guardians of the Galaxy 3 - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem die Guardians zuletzt einen Zwischenstopp bei den Avengers eingelegt und sogar bei Thor 4: Love and Thunder vorbeigeschaut haben, liegt der Fokus nun wieder auf ganz auf dem Team. Neben Star-Lord setzt sich dieses aus Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Kraglin (Sean Gunn) und einer alternativen Gamora (Zoe Saldaña) zusammen.

Bei ihrem letzten Abenteuer bekommen es die Guardians mit dem High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) zu tun, der eine perfekte Welt erschaffen will und grausame Experimente durchführt, um dieses Ziel zu erreichen. Besonders spannend ist das im Hinblick auf Rockets Schicksal, denn der teilt sich eine düstere Hintergrundgeschichte mit dem großen Bösewicht von Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Wie geht es nach Guardians of the Galaxy 3 weiter?

Wann, wie und ob wir die Guardians wieder sehen werden, ist aktuell unklar. Der nächste MCU-Film, der ins Kino kommt, steht dafür schon fest. The Marvels mit Brie Larson in der Hauptrolle erobert ab dem 8. November 2023 die große Leinwand. Nächstes Jahr folgen ein neuer Captain America-Film und das MCU-Debüt von Deadpool.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.