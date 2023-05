Guardians of the Galaxy 3-Boss James Gunn erschreckt Leute mit verstörender Chris Pratt-Puppe und so sieht sie aus

Für einen Peter Quill-Tiefpunkt in Guardians of the Galaxy 3 wurde eine lebensechte Puppe angefertigt. Im Interview dazu versteht Chris Pratt etwas falsch und das Gespräch eskaliert unglaublich witzig.

In Guardians of the Galaxy Vol. 3 sind einige Charaktere aus dem Superhelden-Team gleich am Anfang an ihrem persönlichen Tiefpunkt zu sehen. Dazu gehört vor allem Peter Quill aka Star-Lord. Er verkraftet die Rückkehr der alternativen und sehr abweisenden Gamora nicht und stürzt in ein Alkoholproblem.

Für eine Szene mit Peter, der zu Beginn des MCU-Films bewusstlos-betrunken von Nebula getragen wird, wurde eine lebensechte Puppe als Double angefertigt. Im Interview zur Story dazu versteht Chris Pratt eine Geschichte von Regisseur James Gunn falsch und macht alles noch viel witziger.

Chris Pratt ist verstört wegen realistischer Chris Pratt-Puppe für Guardians of the Galaxy 3

Vor dem unterhaltsamen Interview-Clip solltet ihr euch erstmal die Puppe, die für so viel Aufregung sorgt, im Detail anschauen:

Im IGN-Interview dazu verrät Gunn, dass die Puppe in seinem Büro saß, woraufhin Leute hereingekommen und geschrien hätten, als sie das Pratt-Abbild sahen. Der Marvel-Star versteht den Satz, der mit Kommen und Schreien zu tun hat, etwas falsch. Dadurch läuft das Interview für einen kurzen Moment extrem witzig aus dem Ruder. Aber seht selbst:

Nach Guardians of the Galaxy Vol. 3 bleiben Möglichkeiten für eine Rückkehr der Team-Mitglieder in kommenden MCU-Blockbustern offen. James Gunn wird aber sehr wahrscheinlich nicht für einen weiteren Teil zurückkehren. Für den Regisseur ist Teil 3 sein persönliches Finale der Marvel-Reihe.

