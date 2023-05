Vermeintlicher Guardians of the Galaxy 3-Fehler am Ende: James Gunn erklärt, warum der Peter-Moment kein Logikloch ist

Gegen Ende von Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommt es zu einem dramatischen Moment mit Peter, der eine Logikfrage aufwirft. James Gunn hat sie auf Twitter schon beantwortet.

Im Franchise-Finale Guardians of the Galaxy Vol. 3 sind die emotionalen Momente stärker als je zuvor. Gerade mit Rocket (Bradley Cooper) und seiner Vergangenheit im Fokus sorgt der MCU-Blockbuster für extrem berührende und traurige Szenen.

Gegen Ende des Films kommt es aber auch zu einer dramatischen Situation mit Peter Quill (Chris Pratt), die Star-Lord fast das Leben kostet. Ein Fan hatte zu der Szene eine Logikfrage, die Regisseur James Gunn direkt beantwortete.

Darum hat Peter in lebensgefährlicher Guardians of the Galaxy 3-Szene keinen Helm

Gegen Ende des MCU-Blockbusters gibt es eine dramatische Szene, in der Peter ohne Helm im Weltraum landet. Kurz sieht es so aus, als würde der Anführer des Superhelden-Teams hier sein Leben verlieren. Am Ende wird er jedoch von Adam Warlock (Will Poulter) noch knapp gerettet.

Ein Fan hat auf Twitter die Frage an Gunn adressiert, wieso Peter in dieser Szene seinen Helm nicht hat, um im Weltall zu überleben. Der Regisseur antwortete direkt auf dieses vermeintliche Logikloch, das keines ist:

Er liegt in seiner Schreibtischschublade auf Knowhere. Wie du weißt, musste er schnell da raus! (Und was die nächste Frage betrifft, die die Leute stellen: Die Raketen, die an seinen Stiefeln befestigt sind, sind den Jetpacks, die Rocket daraus gemacht hat, weit unterlegen, daher gibt es sie überhaupt nicht mehr.)

Mit Guardians of the Galaxy 3 hat James Gunn sein persönliches Finale der Marvel-Reihe geschaffen. Möglichkeiten für eine Rückkehr der Team-Mitglieder in kommenden MCU-Blockbustern bleiben trotzdem noch offen.

