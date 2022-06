Guardians of the Galaxy 3: Suicide Squad-Star könnte mächtige Marvel-Rolle übernehmen

Guardians of the Galaxy 3 bekommt Zuwachs durch eine The Suicide Squad-Darstellerin. Marvel-Fans sind über ihre Rolle bereits fleißig am Rätseln.

The Suicide Squad-Star Daniela Melchior (Ratcatcher 2) wurde kürzlich als Guardians of the Galaxy 3-Neuzugang bekannt gegeben. Bei vielen Marvel-Fans wird sich Freude mit Verwunderung mischen. Wen könnte die Schauspielerin spielen? Es gibt drei populäre Theorien. © Warner Daniela Melchior als Ratcatcher 2 in The Suicide Squad Suicide Squad-Star in Guardians of the Galaxy 3: 3 Ideen zur neuen Marvel-Rolle Wie etwa auch Comicbook.com elaboriert, haben Fans einige Möglichkeiten zu Melchiors Besetzung zusammengetragen. Die erste wäre die Kree/Titanin Phyla-Vell, deren Storylines Guardians 3-Regisseur James Gunn zur Inspiration dienten. Sie ist dort die Tochter des ersten Captain Marvel, Mar-Vell. Und gehört zur Riege der mächtigsten Figuren des Franchises überhaupt. © Marvel Comics Phyla-Vell in den Marvel-Comics Fans sehen noch zwei andere Optionen. Mit ebenso immensen Fähigkeiten ausgestattet ist auch die Rolle der Ex-S.H.I.E.L.D.-Agentin Avril Kincaid, die durch Zufall zur Beschützerin des Universums wird und wie Phyla-Vell den Titel Quasar trägt. Außerdem könnte sie als Lady Lylla eine Art entfernte Verwandte von Rocket (Bradley Cooper) spielen. Und damit vielleicht unmittelbar Zeugin der tragischsten Guardians of the Galaxy 3-Todes werden. Wann können Fans den Suicide Squad-Star in Guardians of the Galaxy 3 sehen? Bis Marvel-Fans Gewissheit haben, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Guardians of the Galaxy 3 soll erst am 3. Mai 2023 in die Kinos kommen. Noch fast ein Jahr Zeit, um sich über Melchiors Identität den Kopf zu zerbrechen.

Wen könnte Melchior eurer Meinung nach spielen?