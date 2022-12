Guardians of the Galaxy-Macher zerstört Fan-Traum: Mega-Star ist in Teil 3 der Marvel-Reihe nicht dabei

Gerüchten zufolge sollte in Guardians of the Galaxy einer der größten Popstars unserer Zeit mitspielen. Der Regisseur des Marvel-Films machte den Fan-Traum jetzt zunichte.

Marvel-Fans können Guardians of the Galaxy 3 kaum abwarten. Der MCU-Kracher wird viele grandiose Momente bereithalten, unter anderem soll er das Geheimnis um Rockets (Originalstimme: Bradley Cooper) Herkunft lüften. Ein Gerücht aber hat sich nicht bestätigt. Superstar Lady Gaga wird nicht als Freundin des rabiaten Waschbären auftauchen.

Guardians of the Galaxy 3 ohne Lady Gaga: Stattdessen ist sie bald bei DC zu sehen

Das berichtet The Direct über eine Instagram -Diskussion zwischen Gunn und diversen Marvel-Fans. Demzufolge habe der Regisseur Gagas Besetzung als Rockets Otter-Freundin Lylla verneint. Die Figur ist kurz im neuen Trailer zu sehen.

Disney Rocket mit Freundin Lylla

Die Herkunft des Gerüchts über Lady Gagas Besetzung ist nicht genau bekannt. Womöglich hatten viele Fans ihren Auftritt in A Star Is Born im Kopf, in dem sie eine romantische Beziehung mit Coopers Figur eingeht.

Wer Lady Gaga einfach gerne in einem Superhelden-Blockbuster sehen möchte, muss aber nicht verzagen. Sie wird im DC-Kracher Joker 2: Folie à deux Harley Quinn spielen, die sich im Arkham Asylum in den Batman-Bösewicht verliebt.

Wann kommt Guardians of the Galaxy 3 ins Kino?

Bis Guardians of the Galaxy 3 ohne Lady Gaga-Auftritt ins Kino kommt, wird es noch eine Weile dauern. Am 3. Mai 2023 wird der MCU-Blockbuster hierzulande veröffentlicht.

Was denkt ihr über einen Lady Gaga-Auftritt in Guardians of the Galaxy 3?