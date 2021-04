Gute Laune-Bilder vom Thor 4-Set: Das lässigste Känguru Australiens stiehlt Chris Hemsworth die Show

Die neuen Thor 4-Bilder zeigen das wahrscheinlich coolste Filmset der Welt und ein entspanntes Känguru. Gönnt euch einen Urlaub nach Australien zum Marvel-Dreh.

Bislang verbinden wir den Thor 4-Dreh vor allem mit stressigen Trainingsvideos von Chris Hemsworth. Schnaufend, schwitzend, stöhnend presst er Hanteln und allerlei Gedöns, dessen kombiniertes Gesamtgewicht inzwischen ganz Australien aufwiegt.

Thor 4: Diese Marvel-Bilder retten euren Tag

Thor 4: Love and Thunder ist aber nicht nur Chris Hemsworth. Thor 4 ist Sonne, nette Menschen und vor allem richtig viel gute Laune. Bilder vom laufenden Drehs sind ein kleiner Urlaub nach Australien, wo der Film produziert wird.

Jennifer Kaytin Robinson ist Co-Autorin von Thor, sie lieferte den bisher chilligsten Einblick in die Produktion des Marvel-Drehs.

Thor 4 - Wer wollt ihr sein: Das Känguru oder Chris Hemsworth?

Es wird schwer, aber versucht mal, bei den folgenden Bildern euren Neid zu vergessen und einfach zu genießen. Klickt bis mindestens Seite 3, da seht ihr das wahrscheinlich entspannteste Känguru Australiens.

Es stellt die gechillte Anti-Pose zu Chris Hemsworths aggressivem Bewegungsdrang aus. Danach kommt übrigens Valkyrie-Darstellerin Tessa Thompson mit einem coolen Hut. Wer seid ihr gerade? Oder, wer wollt ihr lieber sein: das Känguru oder Chris Hemsworth?

Hat sie nur einen guten Moment erwischt oder ist es am Thor 4-Set immer so? Die gesamte Bilderstrecke von Jennifer Kaytin Robinson strahlt etwas Cooles, Gelöstes und Leichtes aus. Sie transportiert eine Work and Travel- oder Erasmus-Stimmung mit ihren Menschen, die für einen begrenzten Zeitraum zusammen sind.



Die Bilder riechen nach einem Nachmittag im Park, Club-Mate, Grillrauch und nur ein bisschen nach Chris Hemsworths Smoothies. Wahrscheinlich gibt es auf der Welt kein entspannteres Set als das von Thor 4.

Wann startet Thor 4: Love and Thunder im Kino?

Thor 4: Love and Thunder startet am 5. Mai 2022 in den deutschen Kinos und bildet damit den Abschluss von Phase 4.

