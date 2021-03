Schrecksekunde im Thor 4-Muskelkrieg: Chris Hemsworth rettet sich in letzter Sekunde vor Fast & Furious-Star

Der Thor 4-Muskelkrieg tobt weiter: Fast wäre Chris Hemsworth selbst zu dessen erstem Opfer geworden - und zwar durch Ehefrau und Fast & Furious-Star Elsa Patanky.

Im DC/Marvel- Muskelkrieg fließt das Testosteron dickflüssig. Bisher waren Chris Hemsworth und Dwayne Johnson beim Bizeps-Wettrüsten für Thor 4: Love and Thunder und Black Adam unter sich, aber nun läuft ihnen die Damenwelt den Rang ab: Kürzlich radierte Muskel-Göttin Natalie Portman einen MCU-Fehlschlag aus, nun schaltet sich Hemsworths Ehefrau und Fast & Furious-Star Elsa Pataky mit ein - und überfährt den schockierten Thor fast beim Training.

Platz da, Thor: Fast & Furious-Star drängt Chris Hemsworth zur Seite

Das zeigt sich jetzt in einem Video, das Elsa Pataky auf Instagram veröffentlichte. Dort ist die Schauspielerin bei einem Fitness-Training zu sehen, das selbst Donnergöttern die Schweißperlen auf die nordische Stirn treiben dürfte. Pataky schiebt dabei ein ganzes Gerüst samt Gewicht durch die Muckibude - und macht dabei fast ihren Ehemann Chris Hemsworth platt, der ihr kurzzeitig auf die Fahrbahn latscht.

Seitenhieb auf Chris Hemsworths Thor-Muskelkrieg

Hemsworth und Johnson übertreffen sich zwar gegenseitig in Sachen Muskelaufbau, befinden sich aber nicht wirklich in einem Wettbewerb, in dem sie aufeinander reagieren. Ganz anders offenbar zwischen Hemsworth und Pataky:

Das kampfeslustig mit "Geh mir aus dem Weg, Thor!" überschriebene Video ist nämlich sicher auch ein fröhlicher Seitenhieb auf Chris Hemsworth, der für Thor 4 gerade gefühlt jede freie Minute im Fitness-Studio verbringt. Zumindest, so lange er nicht gemeinsam mit Pataky als MCU-Partylöwe Dwayne Johnson in die Schranken weist.

Das Video beweist aber auch, dass die Schauspielerin ihrem Ehemann in Sachen Fitness-Hingabe in Nichts nachsteht - und bei ihrem adrenalingetriebenen Rollen verwundert das nicht.

Fast & Furious-Star mit MCU-Auftritt: Thors Ehefrau lässt nichts anbrennen

Elsa Patakys Filmografie lässt nämlich durchaus einen Hang zu geschwindkeitsintensiver Action erkennen. Neben ihren Auftritten als Dominic Torettos Freundin Elena im größten Rennboliden-Franchise ab Fast & Furious Five war sie etwa neben Samuel L. Jackson in Snakes on a Plane zu sehen oder mischte im Action-Kriegsfilm 12 Strong mit. Zwischendurch gab sie sogar ihren MCU-Einstand.

© Universal Neben Dwayne Johnson in Fast & Furious Five: Elsa Pataky

In der End-Credit-Szene von Thor 2 sprang sie nämlich als Double für Natalie Portmans Jane Foster ein, die den zurückkehrenden Thor mit einem herzlichen Kuss begrüßt. Womöglich ist sie auch in Thor 4 wieder in einer ähnlichen Funktion auf der Leinwand zu sehen. Dass ihr dabei ihr Donnergott-Gatte im Weg ist, dürfte sie in diesem Fall nicht kümmern - schließlich wird es im kommenden MCU-Kracher um alles gehen, nur nicht um Thor.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

