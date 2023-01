Gutes Zeichen für Gladiator 2: Der erste Star steht fest und er brillierte in einem der besten Filme 2022, der reihenweise Preise sammelt

Die geplante Gladiator 2-Produktion nimmt Fahrt auf. Jetzt steht fest, wer die neue Hauptrolle in Ridley Scotts Sequel übernimmt. Die Besetzung löst direkt Vorfreude aus.

Erst klang es nur wie ein Scherz, als verkündet wurde, dass Ridley Scott ausgerechnet Gladiator fortsetzen will. Das Historienepos mit Russell Crowe gilt als Klassiker, war aber eigentlich auch abgeschlossen. Der Regisseur macht trotzdem ernst und stellt gerade schon den neuen Cast für das Sequel zusammen.

Jetzt steht bereits fest, wer die Hauptrolle in Gladiator 2 übernehmen soll. Scott hat offenbar ein Auge auf einen der größten aktuellen Shootingstars aus der Schauspielszene geworfen.

Schaut hier noch einen 4K-Trailer zum ersten Gladiator:

Gladiator - 4K Trailer (English) HD

Star aus gefeiertem Indie-Kracher soll neuer Gladiator 2-Star werden

Wie Deadline berichtet, soll Paul Mescal die Hauptrolle im Gladiator-Sequel übernehmen. Bei seiner Figur soll es sich um Lucius handeln, der Sohn von Lucilla (Connie Nielsen) und Maximus (Russell Crowe). Die Besetzung ist noch nicht offiziell abgeschlossen, aber Mescal befindet sich bereits in Verhandlungen.

Paul Mescal hatte seinen Durchbruch als Hauptdarsteller in der BBC-Serie Normal People an der Seite von Daisy Edgar-Jones. Die Produktion war eine Adaption des beliebten gleichnamigen Romans von Sally Rooney. Zuletzt löste Mescal einen Hype durch seine Hauptrolle in Charlotte Wells' Spielfilmdebüt Aftersun aus.

In dem gefeierten Drama um einen schicksalsträchtigen Urlaub zwischen einem jungen Vater und dessen Tochter wird vor allem Mescal vielstimmig für seine Performance gelobt. Zahlreiche Awards folgten bereits. So führte Aftersun die Sight and Sound-Liste der besten Filme 2022 an der Spitze an. In der gemeinsamen Jahresliste von Moviepilot und FILMSTARTS ist Aftersun auch auf Platz 23 dabei.

Der ideale erste Star für Gladiator 2 steht also schon mal fest. Die Dreharbeiten sollen später in diesem Jahr noch beginnen. Vor Mitte bis Ende 2024 rechnen wir nicht mit einem Kinostart.

Podcast zu Gladiator und Gladiator 2

Unsere Kollegen bei FILMSTARTS sprechen in ihrem Podcast Leinwandliebe über den Kultfilm Gladiator und das Potenzial einer Fortsetzung.

Was haltet ihr von Paul Mescal als Gladiator 2-Star?