Guy Ritchies neue Mafia-Serie präsentiert erste Bilder: Tom Hardy spielt neben absoluter James Bond-Legende

Die neue Guy Ritchie-Serie MobLand hat in den USA schon eine Streaming-Heimat gefunden. Jetzt gibt es erste Bilder mit den wichtigsten Stars wie Tom Hardy und Pierce Brosnan zu sehen.

Nach The Gentlemen bei Netflix meldet sich Kultregisseur Guy Ritchie schon bald mit seiner nächsten Serie zurück. MobLand dreht sich um den Krieg zwischen verfeindeten Mafia-Clans um die Vormachtstellung in London und kommt mit starker Star-Besetzung daher. Einige prominente Namen aus der Serie könnt ihr euch in ihren Rollen jetzt schon mal auf ersten Bildern anschauen.

Erste Bilder zur neuen Guy Ritchie-Serie präsentieren die wichtigsten Stars

Zur Besetzung von MobLand zählen Stars wie Pierce Brosnan (The Foreigner), Helen Mirren (Die Frau in Gold) und Tom Hardy (Venom). Der frühere Bond-Darsteller spielt Maeve Harrigan, das Oberhaupt der zentralen Mafia-Familie. Mirren ist als dessen Ehefrau zu sehen, während Hardy den loyalen Fixer der Gangster verkörpert.

Jetzt sind erste Bilder zur neuen Guy Ritchie-Serie erschienen, auf denen ihr die Stars in ihren Rollen seht:

Besonders Brosnan sieht nicht gerade gut gelaunt aus. Auf seinen Charakter dürften in MobLand einige Probleme aus der Crime-Unterwelt zukommen. Neben ihm, Mirren und Hardy sind in der Serie noch Stars wie Paddy Considine (The World's End), Joanne Froggatt (Drecksau) und Lara Pulver (Sherlock) mit an Bord.

Die gesamte Serie wurde von Schöpfer Ronan Bennett geschrieben. Guy Ritchie führte diesmal bei einigen, aber nicht allen Folgen Regie.

Wann und wo startet die neue Guy Ritchie-Serie in Deutschland?

In den USA startet MobLand am 30. März 2025 bei dem Streaming-Dienst Paramount+. Die erste Staffel wird insgesamt 10 Episoden umfassen. Eine deutsche Heimat hat die Serie bis jetzt noch nicht gefunden. Hierzulande dürfte die neue Guy Ritchie-Serie dann aber auch zu Paramount+ kommen. Wir halten euch über die Entwicklung auf dem Laufenden.

Bis dahin könnt ihr bei Netflix alle 8 Folgen von Guy Ritchies The Gentlemen-Serie im Abo streamen. Eine weitere Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben. Wer lieber neue Tom Hardy-Action sehen will, muss sich noch bis zum 25. April gedulden. Dann erscheint endlich der Genre-Kracher Havoc nach langer Wartezeit bei Netflix.