"Habe am Ende geweint": Bridgerton Staffel 3 Teil 2 startet heute auf Netflix und verspricht besonders emotionales Finale

Das Warten hat endlich ein Ende: Heute erfahrt ihr, wie es mit Penelope und Colin weitergeht. Denn Bridgerton Staffel 3 Teil 2 startet mit den finalen Folgen auf Netflix.

Einen langen Monat mussten sich Bridgerton-Fans auf den 2. Teil der 3. Staffel gedulden ‒ und das, nachdem die Geschichte um Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton) gerade erst richtig spannend geworden ist. Zum Glück hat das Warten nun endlich ein Ende.

Denn vier brandneue Folgen des Serien-Hits erwarten euch ab dem heutigen 13. Juni 2024 um 9.00 Uhr auf Netflix. Und wenn man der ausführenden Produzentin Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) Glauben schenken will, dürfen wir uns auf ein tränenreiches und besonders emotionales Finale freuen.

Bridgerton kehrt mit Teil 2 der 3. Staffel auf Netflix zurück ‒ und jeder Menge Gefühlschaos für Penelope und Colin

Die ersten vier Folgen der 3. Season haben uns mit der heißen Kutschfahrt von Penelope und Colin in die Staffelpause entlassen, die mit einem Heiratsantrag endete. Wie uns die Trailer zu Teil 2 bereits verraten haben, treten Pen und Colin nun als Paar am Londoner Königinnenhofe auf und werden natürlich in Windeseile zum Thema Nummer 1 der High Society. Das junge Glück scheint jedoch schon bald zu trüben: Denn Penelopes Geheimnis als Lady Whistledown droht das Paar auseinanderzureißen.

Netflix Bridgerton

Sowohl Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) als auch Cressida Cowpter (Jessica Madsen) mischen sich in das Geschehen ein, als Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) ein Kopfgeld auf das geheime Schreibtalent aussetzt. Wird Penelopes Identität auffliegen? Und wird Colin zu ihr stehen? All das erfahrt ihr ab heute bei Netflix.

"Sexy und überraschend": Die neuen Bridgerton-Folgen rührten Shonda Rhimes zu Tränen

In jedem Fall solltet ihr Taschentücher bereithalten ‒ denn womöglich entlocken euch die Antworten das ein oder andere Tränchen. Selbst Produzentin Shonda Rhimes wurde von dem großen Finale der 3. Staffel zum Weinen gebracht. So erklärte sie im Vorfeld in der Today Show :

Wir sind sehr geheimniskrämerisch, aber ich werde sagen, dass es auf viele Arten sexy und überraschend wird. Und ich habe am Ende geweint. Mich hat es sehr bewegt ‒ und ich weine nicht immer. Ich war wirklich mitgerissen. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geschichte.

Doch überzeugt euch selbst. Die finalen vier Folgen von Bridgerton Staffel 3 stehen ab heute auf Netflix im Abo zur Verfügung.