"Habe gefragt, ob sie high sind": The Rookie-Macher schockierten Nathan Fillion bei Vorgänger-Serie mit extremer Wendung

Bevor Nathan Fillion das erste Mal als Anfänger bei dem Krimi-Hit The Rookie auf Verbrecherjagd ging, löste der Schauspieler in der Genre-Serie Castle Kriminalfälle. In der achten Staffel der Erfolgs-Serie von Alexi Hawley und Terence Paul Winter, kam es in der Story jedoch zu einer Wendung, die Fillion zunächst geradezu erschütterte ‒ und ihn sogar am Verstand der Showrunner und Autoren zweifeln ließ.

The Rookie-Star Nathan Fillion war von romantischer Trennung in Castle entsetzt

Ähnlich wie es aktuell in The Rookie mit Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil) der Fall ist, gab es auch in Castle ein absolutes Traumpaar, dem die Fans Woche für Woche entgegenfieberten: Fillions Rick Castle und seine Kollegin Kate Beckett (Stana Katic). In Staffel 7 kam die lang ersehnte Hochzeit der beiden Figuren.

In Staffel 8 folgte dann jedoch eine Wendung, mit der selbst Nathan Fillion nicht gerechnet hatte. So erfuhr er von den Serien-Machern, dass sie planten, Rick und Kate wieder auseinanderzubringen ‒ und konnte es zunächst nicht fassen, wie er im Interview mit TV Line erklärte: "Zuerst habe ich sie gefragt, ob sie high sind."

ABC Stana Katic und Nathan Fillion in Castle

Nach einem klärenden Gespräch konnte Fillion jedoch den Sinn hinter der kontroversen Entscheidung verstehen:

Dann haben sie mir versichert, dass sie zu einer Zeit zurückwollten, als die Leute dem Paar entgegengefiebert haben und ihnen gewünscht haben, dass sie zusammenkommen.

Indem sich Kate zunächst wieder von Castle abwendete, konnte dieser versuchen, sie zurückzugewinnen. Gleichzeitig sollte laut den Serien-Machern der lockere Ton früherer Staffeln durch die Trennung wiederhergestellt werden. Diese Logik konnte Fillion schließlich nur bewundern:

Die Leute hatten den Wunsch, dass sie um etwas kämpfen. Ich finde [die beiden] haben da einen echt guten Job gemacht.

Hawley und Winter gehören auch zu den Produzenten von The Rookie. Ob sie ihre Castle-Philosophie recycelt und damit Chenford in The Rookie auseinander gebracht haben? Die Parallelen sind jedenfalls äußerst verdächtig. Was für The Rookie-Fans dabei jedoch entscheidend sein sollte, ist, dass Castle und Kate am Ende doch wieder zusammenfinden.

