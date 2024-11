"Habe ihnen nicht mehr vertraut": Thriller-Sequel mit Brad Pitt und George Clooney ist gescheitert, weil der Regisseur sich betrogen fühlte

Der Thriller Wolfs mit Brad Pitt und George Clooney ist der erfolgreichste Film, den Apple TV+ je rausgebracht hat. Regisseur Jon Watts hat trotzdem keine Lust auf ein Sequel.

Erinnert ihr euch noch, wie Filmemacher Doug Liman sich dieses Jahr mit Amazon verkracht hatte , weil man sein Road House-Remake als Streaming-Titel statt im Kino herausbrachte? Dieser Vorfall hat jetzt ein Sequel – und zwar mit Wolfs-Regisseur Jon Watts und Apple.

Der Thriller mit Brad Pitt und George Clooney sollte eigentlich eine Fortsetzung bekommen. Wie Deadline berichtet, erklärte der Filmemacher jetzt im Detail, warum es nicht dazu kommt. Und das, obwohl es der erfolgreichste Film von Apple TV+ ist.

Wolfes-Regisseur sagte Thriller-Sequel ab, nachdem er sich von Apple betrogen fühlte

Filmemacher Watts beschreibt, wie sein Kinofilm ungefragt zu einem Streaming-Titel umgewandelt wurde. Da verstand schon Dune-Regisseur Denis Villeneuve keinen Spaß mit, als man seinen Sci-Fi-Film 2021 frühzeitig als Stream anbot.

Ich habe Apple Anfang dieses Jahres meinen Final Cut von Wolfs gezeigt. Sie waren äußerst begeistert davon und beauftragten mich sofort, mit dem Schreiben einer Fortsetzung zu beginnen. Aber ihr Wechsel in letzter Minute von einer versprochenen Kinoveröffentlichung zu einem Streaming-Release war eine völlige Überraschung und erfolgte ohne jede Erklärung oder Diskussion.

Grünes Licht für eine Fortsetzung zu bekommen, ist für viele Filmemacher:innen der Traum schlechthin. Watts hingegen zog sich fast geräuschlos aus dem Arrangement zurück, heißt es weiter in seiner Schilderung der Ereignisse:

Mir wurde erst weniger als eine Woche, bevor sie es der Welt bekannt gaben, davon erzählt. Ich war völlig schockiert und bat sie, die Nachricht, dass ich eine Fortsetzung schreibe, bitte nicht zu veröffentlichen. Sie ignorierten meine Bitte und kündigten es trotzdem in ihrer Pressemitteilung an, scheinbar um ihrem Wechsel zum Streaming einen positiven Spin zu geben. Und so gab ich stillschweigend das Geld zurück, das sie mir für die Fortsetzung gegeben hatten. Ich wollte nicht darüber reden, weil ich stolz auf den Film war und keine unnötige Negativpresse generieren wollte.

An seinen Stars hatte er allerdings nichts auszusetzen, meint Watts abschließend.

Ich habe es geliebt, mit Brad und George (und Amy und Austin und Poorna und Zlatko) zu arbeiten und würde es gerne wieder tun. Aber die Wahrheit ist, dass Apple die Wolfs-Fortsetzung nicht abgesagt hat, sondern ich, weil ich ihnen als kreativen Partner nicht mehr vertraute.

In Wolfs spielen Clooney und Pitt zwei sogenannte Fixer, die heikle Situationen auf oft nicht ganz legale Weise lösen. Beide müssen einem New Yorker Promi unter die Arme greifen und dabei zusammenarbeiten, was für die einsamen Wölfe eine ganz neue Erfahrung ist.

Zu streamen ist der Film auch in Deutschland bei – ihr werdet es ahnen – Apple TV+.