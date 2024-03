"Haben wirklich gelitten": Blue Bloods-Fans verabschieden sich von verstorbenem Star nach besonders emotionaler Folge

In den USA wurde die aktuelle Folge der 14. Staffel Blue Bloods ausgestrahlt, die den verstorbenen Gast-Star Treat Williams ehrt. Fans haben emotional auf einen Post dazu reagiert.

Die 3. Folge der aktuell laufenden 14. Staffel Blue Bloods – Crime Scene New York war eine besondere Episode. In der Handlung wird der 2023 verstorbene Schauspieler Treat Williams geehrt, der in der Serie mehrmals als bester Freund von Tom Sellecks Frank Reagan zu sehen war.

In den USA wurde die emotionale Tribut-Folge jetzt ausgestrahlt. Auf Instagram hat der Sender noch einen Hinweis dazu gepostet, auf den Blue Bloods-Fans sehr gerührt reagiert haben.

Blue Bloods-Fans schätzen emotionale Tribut-Folge für Treat Williams

Auf dem eigenen Instagram-Account hat der Blue Bloods-Sender CBS einen Hinweis geteilt, dass die aktuelle Tribut-Folge für Williams jetzt auch als Stream in den USA bei Paramount+ zur Verfügung steht.

In dem Post gibt es auch einen Clip daraus zu sehen, in dem Frank am Tisch beim gewohnten Familien-Dinner sitzt und eine rührende Abschiedsrede für seinen verstorbenen besten Freund Lenny Ross hält. Seine Worte können auch als Ehrung für Williams selbst aufgefasst werden:

Viele Blue Bloods-Fans haben den Post laut dem Country Living Magazine schon kommentiert und ihre emotionalen Reaktionen auf die Folge geteilt. Ein User schreibt zum Beispiel:

Wow, man hat auch gemerkt, dass die Schauspieler wirklich gelitten haben, nicht nur für die Charaktere.

Oder:

Wundervoller Tribut für Treat! Ich bin in Tränen ausgebrochen.

Wann läuft Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland im TV?

Hierzulande gibt es noch keinen deutschen Starttermin für Staffel 14. Bis dahin könnt ihr Staffel 1-13 bei Skys WOW im Abo * streamen. Sat. 1 Gold strahlt außerdem aktuell die 13. Staffel aus.

In den USA wird gerade der erste Teil der 14. Staffel Blue Bloods gesendet. Der Rest soll im Herbst folgen.