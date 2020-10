Halloween kommt bei Netflix näher: Alle 15 neuen Filme und Serien der Woche

Die Zahl der neuen Filme und Serien fällt bei Netflix diese Woche übersichtlich aus. Wir haben alle Titel für euch als Übersicht zusammengetragen.

Die Halloween-Zeit ist angebrochen und auch Netflix stimmt so langsam auf die gruseligste Saison des Jahres ein. Unter den neuen Filmen und Serien in dieser Woche finden sich auch Titel wieder, bei denen Halloween oder Grusel generell eine Rolle spielen.



Da wäre zum Beispiel die neue Adam Sandler-Netflix-Zusammenarbeit Hubie Halloween. In der schaurigen Komödie spielt der Schauspieler den gewohnt liebenswürdigen Tollpatsch, der die Einwohner seiner Heimatstadt dieses Jahr zu Halloween vor besonders seltsamen Bedrohungen beschützen will.

Deutlich ernster und gruseliger geht es dagegen in Spuk in Bly Manor zu. Die Serie ist der Nachfolger des Netflix-Hits Spuk in Hill House von 2018 und kommt im einfallsreichen Anthologie-Format mit neuen Figuren und einer neuen Geschichte daher. Trotz wiederkehrender Schauspieler aus der ersten Staffel haben die neuen Folgen inhaltlich nichts mehr mit Spuk in Hill House gemeinsam.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Spuk in Bly Manor anschauen

Spuk in Bly Manor - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer gar keine Lust auf Halloween und Grusel hat, kann diese Woche stattdessen einen neuen Clint Eastwood-Film bei Netflix streamen. In seiner Regiearbeit The Mule schlüpft der Star selbst in die Hauptrolle und wird zum über 80-jährigen Drogenkurier, der mit mexikanischen Kartellen und der DEA aneinandergerät.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten

Happy Old Year

The Mule

Hubie Halloween

Sternenstreif: Halloween-Helden

Show Dogs - Agenten auf vier Pfoten

Zoe

Spuk in Bly Manor

The Forty Year Old Version

Puzzle

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Spuk in Bly Manor

Vongozero - Staffel 1

Monaco Franze - Staffel 1

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 2

Die Gehörlosen-Uni - Staffel 1

Indiens in Verruf geratene Milliardäre - Staffel 1

Wie immer ist unsere Liste nicht zwingend vollständig. Oft überrascht seine Netflix im Lauf der Woche noch mit Titeln, die nicht vorab angekündigt worden sind.

Was schaut ihr am Wochenende bei Netflix?