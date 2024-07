Hammer-Nachricht für die 2 wichtigsten Marvel-Filme der nächsten Jahre: Avengers-Duo ist plötzlich zurück

Bis zuletzt waren die Regieposten von Avengers 5 und 6 nicht besetzt. Jetzt sollen die Russos als Duo wohl für die wichtigsten Marvel-Blockbuster der nahen Zukunft zurückkehren.

Im Marvel Cinematic Universe (MCU) bahnt sich eine kleine Sensation an. Nachdem sie mit Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame zuletzt zwei der erfolgreichsten Blockbuster der Filmgeschichte drehten, sollen Joe und Anthony Russo für die Regie der nächsten geplanten Avengers-Teile in Gesprächen sein!

Avengers-Duo in frühen Verhandlungen für Avengers 5 und 6-Regie

Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, sollen sich die Brüder in frühen Verhandlungen um die Regie von Avengers 5 und Avengers 6: Secret Wars befinden. Von einer finalen Bestätigung ist diese Entwicklung also noch ein gutes Stück entfernt. Trotzdem sieht es ganz danach aus, als wollte MCU-Chef Kevin Feige sein Superhelden-Universum wieder in verlässliche Hände übergeben.

Während Avengers 3 und 4 mit jeweils über 2 Milliarden Dollar Einspielergebnis zu den erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten zählen, brachten sie gut 10 Jahre Blockbuster-Kino in einem zweigeteilten Leinwand-Event zu einem für Fans sehr runden Abschluss. Gut möglich, dass Feige das Duo unbedingt zurückholen will, um dem MCU das nächste wichtige Highlight zu bescheren.

Hier könnt ihr mal wieder den Avengers 4-Trailer schauen:

Avengers 4: Endgame - Trailer (Deutsch) HD

Zum Inhalt der nächsten beiden geplanten Avengers-Filme ist noch nicht viel bekannt. Da Teil 6 den Zusatztitel Secret Wars trägt und somit wohl auf der bekannten Marvel-Comicreihe basiert, dürfte sich eine gigantische Superhelden-Schlacht von so noch nie gesehenem Ausmaß anbahnen.



Wann starten die Marvel-Kracher Avengers 5 und Avengers 6 im Kino?

Der fünfte Avengers-Teil soll hierzulande am 29. April 2026 im Kino starten. Der Avengers 6-Release wurde auf den 5. Mai 2027 festgesetzt. Als Drehbuchautor ist Michael Waldron für beide Filme verantwortlich. Er hat zuletzt unter anderem die Skripts der Loki-Serie und Doctor Strange in the Multiverse of Madness geschrieben.