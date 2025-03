Hammerharter Horror-Schocker scheiterte 3 Mal an der FSK – dabei wurde er schon um fast 7 Minuten (!) geschnitten

Fürs Heimkino soll eine fast 7 Minuten kürzere Fassung des Horror-Hypes Terrifier 3 erscheinen. Eine FSK 18-Freigabe dafür war ein ziemlicher Kraftakt. Alternativ könnt ihr die Uncut-Version einfach schauen.

Die Terrifier-Filme haben sich zu einem der größten Horror-Hypes der Gegenwart entwickelt. Mit niedrigem Budget wurde die Reihe rund um Art den Clown und seine bizarren Splatter-Kills zur Sensation. Letztes Jahr ist der dritte Teil erschienen, der mittlerweile auch im Heimkino verfügbar ist.

Neben der ungeprüften SPIO/JK-Fassung, die ungeschnitten ist, ließ der deutsche Verleih Tiberius Film auch geschnittene Versionen anfertigen. Nach der Prüfung sollte eine davon als FSK 18-Version in den Handel kommen. Daraus wurde jedoch lange nichts.

Geschnittene Terrifier 3-Fassung bekommt erst nach vier Versuchen FSK 18

Wie Schnittberichte jetzt erklärt, wurde die gekürzte Terrifier 3-Version insgesamt dreimal bei der FSK abgelehnt. Das hat die Webseite exklusiv vom Verleih erfahren. Dabei handelte es sich um unterschiedlich stark gekürzte Fassungen. Am Ende erhielt schließlich eine 6,5 Minuten kürzere Version des Horror-Schockers das rote FSK 18-Siegel. Tiberius Film musste den Release durch das aufwendige Prüfverfahren verschieben. Am 8. Mai 2025 soll die zensierte Fassung nun auf DVD und Blu-ray erscheinen.

Schaut hier noch einen deutschen Terrifier 3-Trailer:

Terrifier 3 - Trailer (Deutsch) HD

Kinofilme haben laut Schnittberichte oft leichteres Spiel bei der FSK, da Kontrollen hier besser erfolgen können. Oft kommt es vor, dass ein Horrorfilm ungeschnitten ohne Jugendfreigabe im Kino erscheint und für die Heimkino-Veröffentlichung dann keine FSK 18-Freigabe mehr bekommt.

Terrifier 3 könnt ihr einfach direkt uncut schauen

Horror-Fans dürften an der geschnittenen Version des Horrorfilms so oder so kaum Interesse haben. Müssen sie auch nicht, denn Terrifier 3 ist bereits im März 2025 in der ungeschnittenen SPIO/JK-Fassung in Deutschland erschienen. Bei Amazon Prime könnt ihr den Film uncut leihen oder kaufen. *

In Terrifier 3 kehrt Art der Clown (David Howard Thornton) zur Weihnachtszeit zurück, um die Überlebende Sienna Shaw (Lauren LaVera) weiter zu jagen. Die ist mit ihrem jüngeren Bruder Jonathan (Elliott Fullam) auf den Weg nach Miles County, wo die Geschwister Weihnachten mit ihrer Tante und ihrem Onkel feiern wollen. Das besinnliche Fest wird schnell zur brutalen Schlachtorgie, als Art auftaucht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.