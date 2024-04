Harrison Ford ist nur Indiana Jones geworden, weil Blue Bloods-Star Tom Selleck die Kultrolle abgelehnt hat

Kaum vorstellbar: Blue Bloods-Star Tom Selleck wurde von Steven Spielberg die Rolle des Indiana Jones angeboten. Doch ausgerechnet ein Serienprojekt hatte Priorität.

Manchmal möchte man glatt, zumindest für einen Filmabend, ins cineastische Paralleluniversum schlüpfen. Zum Beispiel in jenes, in dem nicht Harrison Ford fünf Filme lang als Action-Archäologe Indiana Jones zu sehen war, sondern der aus Blue Bloods – Crime Scene New York bekannte Tom Selleck.

Weit entfernt ist dieses Universum dimensionstechnisch überhaupt nicht, denn wie der US-Schauspieler in seinen am 7. Mai 2024 erscheinenden Memoiren You Never Know enthüllt, wäre es um ein Haar so weit gekommen, dass er die Hauptrolle in Jäger des verlorenen Schatzes übernimmt.

Blue Bloods-Star Tom Selleck erinnert sich an sein Vorsprechen als Indiana Jones

Wie People aus dem kommenden Buch zitiert, sei Selleck ein großer Fan von Krieg der Sterne gewesen und habe sich gefreut, für Steven Spielberg und George Lucas vorzusprechen. Nervös sei er allerdings nicht wegen des Vorsprechens gewesen, sondern weil er gerade auf die Entscheidung bezüglich eines wichtigen TV-Projekts wartete.

Ich kam an, Steven [Spielberg] grüßte mich, gab mir die Seiten für das Vorsprechen, sagte mir, keine Sorgen zu haben und mir alle nötige Zeit zu nehmen. Ein Kostüm wartete für mich. Der Hut und die Lederjacke halfen mir dabei, das Setting zu verstehen. Als ich nach Hause fuhr, war mein Kopf voller Gedanken. Sie testen eine Menge Leute. Was, wenn Magnum sich verkauft? Was, wenn nicht? Dies ist die Hauptrolle im nächsten großen Franchise nach Star Wars, der Prozess wird also ein langer sein. Viele gute Dinge präsentierten sich für mich.

Universal Tom Selleck als Magnum

Besonders beeindruckt war Selleck, als Steven ihm die Indy-Rolle anbot und ihm endlich das Drehbuch einsehen ließ. Der abenteuerliche Auftakt im Tempel voller tödlicher Fallen erinnerte den Schauspieler an die episodenhaften Kino-Serials, die er als Kind gesehen hatte. Und an Star Wars.

Selleck erzählt:

Der ganze Film war direkt vor mir auf der Seite. All das würde, wie soll ich es ausdrücken, kompliziert werden. Extrem kompliziert. Aber hey, ich hatte George Lucas und Steven Spielberg an meiner Seite.

Kompliziert wurde es aber aus einem anderen Grund: CBS gab seinem Serienpiloten Magnum grünes Licht und Selleck nahm die Rolle des TV-Ermittlers an. Vermutlich, weil er sich bereits vertraglich dazu verpflichtet hatte, sollte die Serie bestellt werden. Der Deal sollte aber gut zum ihm sein, immerhin spielte er Thomas Sullivan Magnum IV. acht Staffeln lang, was ihn wiederum für die Rolle des TV-Cops aus Blue Bloods prädestinierte, die er nun schon seit 14 Seasons inne hat.