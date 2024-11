Harry Potter-Fans müssen jetzt stark sein: Start der neuen Serie doch nicht so sicher wie gedacht

Die geplante Harry Potter-Neuauflage aus dem Hause Warner und HBO hat gerade ein enttäuschendes Update um den Start der Fantasy-Serie bekommen.

Seit 2023 wissen wir, dass uns eine Neuverfilmung der Harry Potter-Romanreihe von J.K. Rowling in Serienform erwartet. Während bei der offiziellen Verkündung zunächst mit einer möglichen Veröffentlichung im Jahr 2025 gerechnet wurde, mussten sich Fans schnell mit der Nachricht abfinden, dass uns die erste Staffel wohl erst 2026 eintrifft. Jetzt hat der Terminkalender um das Fantasy-Spektakel ein weiteres Update erhalten, das Potter-Fans einmal mehr eine bittere Enttäuschung abverlangen könnte.

Harry Potter-Serie soll frühstens Ende 2026 kommen ‒ womöglich noch später

Wie HBO-Chef Casey Bloys nun gegenüber Deadline verriet, stecke die Entwicklung der Serie immer noch in den Kinderschuhen. Demnach hätten die kreativen Köpfe um Drehbuchautorin und Showrunnerin Francesca Gardiner (Succession) sowie Regisseur Mark Mylod (Game of Thrones) gerade erst mit der Arbeit angefangen. Dabei würden aktuell weitere Departementheads gesucht. Auch das Casting der Rollen sei gerade erst angelaufen.

Während in den vergangenen Wochen von einem möglichen Produktionsstart im März 2025 gesprochen wurde, erklärte Bloys, dass sich dieses Datum nur auf den Castingprozess der Jungschauspielenden beziehe: "Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir da mit der Produktion starten."

Auf die Frage, ob der anvisierte Veröffentlichungszeitraum im Jahr 2026 noch aktuell sei, gab Bloys eine weitere ernüchternde Antwort: "Ende 2026 bis 2027. Die Autor:innen haben gerade erst angefangen, also ist es zu früh, um über ein Veröffentlichungsdatum zu sprechen."

Gegenüber Collider erklärte Bloys hingegen erst vor wenigen Tagen, dass von vornherein eine Veröffentlichung im Jahr 2027 anvisiert wurde. Wann uns die Serie tatsächlich erwarten soll, hängt womöglich davon ab, wie schnell die kreativen Departments arbeiten und die Dreharbeiten beginnen können.

Zumindest ein möglicher Dumbeldore-Darsteller soll mit Bridge of Spies-Star Mark Rylance bereits in der engeren Auswahl stehen. Wie weit die sonstigen Casting-Prozesse sind, wird aktuell noch unter Verschluss gehalten. Alles, was ihr sonst zur Harry Potter-Serie wissen müsst, könnt ihr gesammelt hier nachlesen.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?