Harry Potter im Heimkino: Phantastische Tierwesen 3 schon jetzt auf Blu-ray & in 4K vorbestellen

Phantastische Tierwesen 3 läuft aktuell in den deutschen Kinos. Jetzt schon könnt ihr das neuste Abenteuer aus dem Harry Potter-Universum auf Blu-ray und DVD vorbestellen.

Vor wenigen Tagen startete mit Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse der dritte Teil des Harry Potter-Ablegers rund um den Magizoologie Newt Scamander in den Kinos. Das neue Abenteuer beschäftigt sich nicht nur mit den titelgebenden Tierwesen. Es geht auch um die Geschichte von Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald.

In diesem Zuge werden einige spannende Geheimnisse über den Hogwarts-Schulleiter enthüllt, während Mads Mikkelsen sein Debüt im Harry Potter-Universum gibt. Er übernimmt fortan den Part von Grindelwald, der in den ersten zwei Teilen von Johnny Depp gespielt wurde. Jetzt schon könnt ihr den Film fürs Heimkino vorbestellen.

Phantastische Tierwesen 3 auf Blu-ray, DVD und in 4K

Die Rückkehr in die Wizarding World beeindruckt mit großen Schauwerten, die in der 4K-Veröffentlichung des Films am besten zur Geltung kommen.

Phantastische Tierwesen 3 als 4K Ultra HD

Bei Amazon kostet Phantastische Tierwesen 3 in 4K aktuell 29,99 Euro.



Bei Media Markt und Saturn findet ihr die 4K-Schreibe für 36,99 Euro.

Phantastische Tierwesen 3 auf Blu-ray

Die Blu-ray von Phantastische Tierwesen 3 gibt es derweil für 18,69 Euro bei Amazon.

Bei Media Markt und Saturn kostet sie 23,99 Euro.

Phantastische Tierwesen 3 auf DVD

Für die DVD zahlt ihr bei Amazon aktuell 21,09 Euro.

Bei Media Markt und Saturn ist sie mit 21,99 Euro minimal teurer.

Alle Heimkino-Versionen von Phantastische Tierwesen 3 erscheinen den derzeitigen Informationen zufolge am 31. Dezember 2022. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass dieses Datum noch nach vorne rückt, wie es in der Vergangenheit bei vielen anderen Heimkinoveröffentlichungen zu beobachten war.

Weitere Highlights nach Phantastische Tierwesen 3

Falls ihr nicht so lange warten wollt, haben wir hier noch zwei Empfehlungen für euch. Am 10. Mai 2022 veröffentlicht der Panini-Verlag Phantastische Tierwesen 3: Das magische Filmbuch * und gewährt uns damit einen Blick hinter die Kulissen. Wie auch bei den anderen Teilen gibt es außerdem das Drehbuch in gedruckter Form zu kaufen. Fantastic Beasts 3: The Complete Screenplay * erscheint am 19. Juli 2022.

Podcast: Wie gut ist Phantastische Tierwesen 3?

In der neuen Folge Leinwandliebe diskutieren Sebastian und Melanie von FILMSTARTS zusammen mit Esther von Moviepilot über das neuste Wizarding World-Abenteuer.

Wie gut ist Phantastische Tierwesen 3 geworden? Was sind Dumbledores Geheimnisse? Und wie schlägt sich Mads Mikkelsen als Johnny Depp-Ersatz in der Rolle des bösen Zauberers Gellert Grindelwald? Im Podcast erfahrt ihr es.

