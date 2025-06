Harry Potter-Serie findet weiteres Cast-Mitglied: Das ist der neue Zauberminister

Nachdem die kommende Harry Potter-Serie neulich erst das zentrale Trio besetzen konnte, fand man nun den Schauspieler für Zauberminister Cornelius Fudge.

Die Harry Potter-Serie von HBO nimmt immer mehr Gestalt an. Letzten Monat fand man die neuen Jungstars für Harry, Hermine und Ron und jetzt wurde eine weitere Schlüsselfigure aus dem erwachsenen Ensemble besetzt.

Dabei handelt es sich um den neuen Schauspieler für Zauberminister Cornelius Fudge, der in der Filmreihe von Robert Hardy dargestellt wurde.

Bertie Carvel spielt Cornelius Fudge in der neuen Harry Potter-Serie

Wie Deadline meldet, konnte man den britischen Schauspieler Bertie Carvel für das hohe Amt des Zauberministers gewinnen. Serien-Fans kenne ihn vielleicht als Titelstar der Fantasy-Serie Jonathan Strange & Mr Norrell, aus der Arztserie Doctor Foster oder dem Krimi Dalgliesh. In The Crown spielte er unter anderem UK-Premierminister Tony Blair. Beste Vorbereitung also auf die Rolle von Cornelius Fudge.

Darüber hinaus wird Carvel demnächst als Prinz Baelor Targaryen im Game of Thornes-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms zu sehen sein.

Cornelius Oswald Fudge ist ein Zauberer, der das Zauberministerium leitet. Früher holte er sich oft Rat beim Hogwarts-Schulleiter Dumbledore, doch als Voldemort zurückzukehren droht, glaubt Fudge nicht an die Gefahr oder will sie nicht wahrhaben.



Die Harry Potter-Serie und ihr bisheriger Cast

Bertie Carvel ist der erste Darsteller, der nicht zum Hogwarts-Pädagog:innen-Team oder der magischen Schüler:innenschaft gehört. Der bisherige Cast der Harry Potter-Serie sieht folgendermaßen aus:



Das Team hinter der Harry Potter-Serie hat noch einiges vor sich. Besonders die Casting-Abteilung, denn die Buchvorlage involviert über 400 Charaktere.

Für noch mehr über die kommende Harry Potter-Serie – und warum das Projekt vielleicht gar keine so gute Idee ist – hört ihr in unseren Streamgestöber-Podcast zum Thema rein:

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.