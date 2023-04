Harry Potter-Serie über alle 7 Bücher kommt offiziell und es gibt sogar schon ein erstes Bild

Jetzt ist es bestätigt: Die Harry Potter-Bücher kriegen einen kompletten Reboot. Lest hier alle bekannten Details zu dem Projekt – und was die möglichen Probleme der neuen Verfilmung sind.

Bereits letzte Woche waren Details zu den Harry Potter-Plänen von Warner durchgesickert. Jetzt hat Warner bei einer Veranstaltung zum neuen Streaming-Dienst Max offiziell bestätigt: Die Harry Potter-Serie kommt.

Was über die Harry Potter-Serie bekannt ist

Jede Staffel der Serie soll eines der sieben Harry Potter-Bücher adaptieren , angefangen bei Teil 1, Harry Potter und der Stein der Weisen, bis hin zu Teil 7, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Die Serie ist also ein Reboot



, angefangen bei Teil 1, Harry Potter und der Stein der Weisen, bis hin zu Teil 7, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Die Serie ist also ein Reboot David Heyman, der an allen 8 Kinofilmen beteiligt war, ist als Showrunner im Gespräch



Die Figuren um Harry, Ron und Hermine werden komplett neu besetzt

Die Serie wird die berühmte Musik der Filme verwenden

Das offizielle Statement von Warner verspricht eine Serie, die mit demselben Detailreichtum und demselben Aufwand umgesetzt wird wie die Kinofilme

J.K. Rowling ist als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt. Die umstrittene Harry Potter-Schöpferin verbreitet seit Jahren gefährliche Aussagen über Transfrauen – und lässt sich von ihrem Kurs auch nicht abbringen. In großen Teilen des Fandoms steht sie deshalb in der Kritik. Auch die Original-Darsteller um Daniel Radcliffe distanzierten sich von ihr. Hier könnt ihr euch tiefer in die J.K. Rowling-Problematik einlesen.

Das erste Bild und der erste Ankündigungs-Teaser zur Harry Potter-Serie

Beim Bild fallen die Schriftart auf, die im Stil der Kinofilme gehalten ist. Im Hintergrund sind die bekannten Umrisse der Zauberschule Hogwarts zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier seht ihr den Teaser, der mit der bekannten Musik von John Williams unterlegt ist.

Harry Potter Series - Announcement Teaser (English) HD

Was sind die nächsten Schritte der Harry Potter-Serie?

Die Harry Potter-Serie verwendet nach aktuellem Informationsstand das Logo, die Musik und das bekannte Hogwarts-Konterfei der Filmreihe. Das sind bereits überraschend viele Bestandteile der Filme. Die Serie steht nun vor dem Problem, eine Fantasy-Welt neu auszugestalten, die bereits fest in den Köpfen der Fans verwachsen ist. Erfinden die Verantwortlichen die Welt neu oder verlassen sie sich auf weitere bewährte Elemente?

Der größte Schritt dürfte die neue Besetzung sein. Das Figuren-Ensemble ist gewaltig. Es reicht von den Hauptfiguren Harry, Ron und Hermine zu ihren Mitschüler:innen bis zum Schulpersonal.

Bei der Ankündigung der Serie betonten Verantwortliche von Warner, wie wichtig ihnen eine detaillierte, tiefe und vollständige Adaption der Bücher ist. Die Filme waren gezwungen, verschiedene Buchelemente zu kürzen. Die Geschichte auch für Zuschauende aufregend zu gestalten, die die Dialoge der Bücher und Filme mitsprechen können, könnte sich als die größte Herausforderung des Harry Potter-Reboots herausstellen.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Einen Starttermin hat die Harry Potter-Serie noch nicht. Wir gehen davon aus, dass sich HBO und Warner ähnlich viel Zeit mit der Entwicklung lassen wie beim Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon. Das würde eine Wartezeit von etwa zwei Jahren bedeuten und einen Start im Jahr 2025.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.