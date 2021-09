Harry Potter-Spin-off: Nach etlichen Problemen stehen Start & Titel für Phantastische Tierwesen 3 fest

Harry Potter-Fans frohlocken: Fantastische Tierwesen 3 hat nun endlich einen Titel - und einen neuen, früheren Kinostart.

Zu Phantastische Tierwesen 3 gibt es endlich große Neuigkeiten: Nachdem kürzlich ein geleaktes Foto die Harry Potter-Welt mit Zauber-Nazis in Verbindung brachte, gibt es nun Anlass zu doppelter Freude: Der dritte Teil der Prequel-Reihe hat einen Namen – und kommt früher als gedacht ins Kino. Immerhin bremsten unter anderem der Austausch von Johnny Depp als Grindelwald durch Mads Mikkelsen die Reihe stark aus.

Tierwesen 3: Neuer Titel und Kinostart der Harry Potter-Fortsetzung

Wie nun nämlich über den offiziellen Twitter-Account des Films bekannt gegeben wurde, wird Tierwesen 3 ab nun unter dem Titel Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore firmieren. Ob sich der deutsche Titel davon unterscheiden wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Fest steht allerdings auch, dass Teil 3 der Prequel-Reihe früher ins Kino kommen wird als bisher angenommen: Neuer internationaler Kinostart ist der 15. April 2022. In Deutschland wird der Film vermutlich einen Tag früher, am 14. April 2022 in die Kinos kommen - also ganze 3 Monate vor dem bisherigen Veröffentlichungstermin am 14. Juli.

Freut ihr euch auf Tierwesen 3?