Harry Potter-Spin-off ohne Johnny Depp: Darum ist Mads Mikkelsen der ideale Nachfolger

Mads Mikkelsen steht in Verhandlungen, um die Rolle des Gellert Grindelwald im 3. Teil von Phantastische Tierwesen zu übernehmen. Das wäre super.

Warner Bros. und Johnny Depp haben sich beim Phantastische Tierwesen-Franchise zu einer Trennung entschieden. Ein Gellert Grindelwald-Nachfolger muss her, der den Bösewicht mit seiner charismatischen Janusköpfigkeit gekonnt ausfüllt. Der Däne Mads Mikkelsen ist dafür im Gespräch und ich kann nur hoffen, dass aus den aktuellen Gesprächen auch Verträge werden.

Denn Mads Mikkelsen ist für mich einer der besten europäischen Schauspieler, der es geschafft hat, in Hollywood Fuß zu fassen. Zudem trägt er gern Narben im Gesicht und so wäre das lädierte Auge des schurkischen Zauberers Grindelwald ein passendes Accessoire für den Schauspieler.

Perfekt für Grindelwald: Mads Mikkelsen und seine Narben

Mads Mikkelsen, der Mann mit dem markanten Gesicht, den auffallenden Wangenknochen, dem schmalen Mund und den durchdringenden Augen, hat schon mehrfach bewiesen, dass er ein ganz großer seiner Zunft ist. Dabei springt er gekonnt zwischen Europa und Amerika, zwischen Arthouse und Blockbuster, zwischen Charakter und Nebenrolle hin und her.



Auffallend für mich sind seine Narben, die er immer in stolzer Würde dem Zuschauer präsentiert. Als Le Chiffre in James Bond 007 - Casino Royale ist er der Bösewicht, der 007 (Daniel Craig) bei Pokern Paroli bietet. Hier ist er wirklich und wahrhaftig böse und präsentiert uns ein Foltermethode, die ihresgleichen sucht.

Harry Potter-Spin-off-Übersicht: Alles Wichtige zu Phantastische Tierwesen 3

Auffallend in seinem Gesicht ist das rechte Auge, bei dem die Pupille ausgebleicht ist, scheinbar tränt dieses deformierte Auge auch permanent. Vielleicht ist er auf dem Auge blind: Wir wissen es nicht, aber cool ist es allemal. Ähnlich ist es mit Gellert Grindewald: Wir wissen nicht so recht, ob er ein Glasauge trägt, aber es passt.



Von Walhalla Rising bis zu Doctor Strange: Mads Mikkelsen ist immer einen Blick wert

Mads Mikkelsen zeigt uns gern ein rechtes Augen, welches nicht mehr funktioniert. In Die drei Musketiere wird es von einer Augenklappe verdeckt, in Walhalla Rising fehlt es ganz. Auch sonst hält der Däne gern sein lädiertes Gesicht in die Kamera. In Adams Äpfel wird ihm von einem Neo-Nazi die Nase gebrochen. In Kampf der Titanen ziert ein Narbe quer über der Wange sein Gesicht.

© Walt Disney Pictures Mads Mikkelsen als Kaecilius

Als Kaecilius tritt er Doctor Strange als dunkler Magier gegenüber, mit einer Augenpartie voller Farbe und Vernarbungen. Im Actionthriller Polar trägt er als ehemaliger Hitman wieder eine Augenklappe. Seine Vernarbungen sind nicht nur Spuren auf seinem Körper, sondern tragen die inneren Verletzungen, die er häufig mit stoischer Gleichgültigkeit im Gesicht präsentiert, nach außen.

Mads Mikkelsen ist ein würdiger Nachfolger für Johnny Depps Grindelwald

Viele der Figuren des dänischen Schaupielers lehren uns das Fürchten. Bei manchen Schauspielern funktioniert dies, weil sie brutal und unbarmherzig zuschlagen. Mads Mikkelsen schafft dies unter anderem mit den Narben in seinem Gesicht. Insofern wäre er - sollte er annehmen - ein hervorragender Grindelwald und ein würdiger Nachfolger von Johnny Depp.

Was haltet ihr davon, dass Mads Mikkelsen die Rolle des Gellert Grindelwald im Phantastische Tierwesen-Franchise übernehmen soll? Ist er der Richtige?