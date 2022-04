Phantastische Tierwesen 3 beweist: Johnny Depp war nie die richtige Wahl für Grindelwald

In Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse spielt Mads Mikkelsen den neuen Gellert Grindelwald. Mit tödlichem Charme lässt er uns Johnny Depp vergessen.

Es folgen Spoiler zu Tierwesen 3: Als bekannt wurde, dass Johnny Depp nicht mehr als Gellert Grindelwald in Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse zu sehen sein wird, war die Sorge bei vielen Fans groß, dass die Neubesetzung das Filmerlebnis zerstören könnte. Nun entpuppt sich diese aber als Glücksfall. Denn Mads Mikkelsen verhext uns 142 Minuten lang mit einem Obliviate-Zauber, der Johnny Depp vollkommen vergessen lässt. Und dafür gibt es zwei gute Gründe.

Mad Mikkelsen und der nuanciertere und bessere Grindelwald

Gleich in der ersten Szene des Films sitzen sich Albus Dumbledore (Jude Law) und sein Ex in einem Restaurant gegenüber. Der erste Schock ist groß, dass dieser Gellert Grindelwald völlig verändert aussieht. Die aufgeplusterte blonde Haarpracht und das grelle weiße Auge gibt es nicht mehr. Dieser Grindelwald sieht nicht wie eine Karikatur aus, sondern ein in Sachen Style Dumbledore ebenbürtiger Mann. Mit ruhiger und sanfter Stimme gibt er ihm zu verstehen: "Mit dir oder ohne dich, werde ich ihre Welt niederbrennen".

Mad Mikkelsen vermag es als neuer Grindelwald viel besser als sein direkter Vorgänger, die zwei Gesichter des Tierwesen-Bösewichts herauszuarbeiten. Vordergründig ist er diesmal empathischer, sanftmütiger und geradezu liebevoll. Umso stärker und pointierter wirken die Momente, in denen sein Hass auf die Muggel hinter der Fassade plötzlich hervorblitzt und uns einen Schauer über den Rücken laufen lässt.

In vielerlei Hinsicht hat Mads Mikkelsen hier seine ikonische Serien-Paraderolle des Hannibal Lecter konsequent weitergedacht. Dessen Charakterzüge (jenseits des Hungers auf Menschenfleisch) und begehrenswerte Ausstrahlung übertrug er auf Gellert Grindelwald. Er gibt sich als charmanter Verführer, der die Menschen um den Finger wickeln kann, ohne dass sie die Manipulation bemerkten – der perfekte Narzisst eben.

Wenn sich seine wahre Natur in explosionsartigen Gewaltmomenten Bahn bricht, ist der Schock umso größer. So hält er zum Beispiel in einem Moment das zarte magische Geschöpf namens Quilin fürsorglich im Arm – und plötzlich schlitzt er ihm eiskalt die Kehle auf.

Versteht mich nicht falsch: Auch Johnny Depp gestaltete Grindelwald als interessanten und zurückhaltenden Bösewicht, der seine grauenvolle Ideologie mit seiner ruhigen und reservierten Art kaschierte. Am Ende war dieser Grindelwald aber doch einfach nur Johnny Depp, der ausnahmsweise mal weniger dick aufträgt – ausgenommen sein Look, der förmlich "Seht her, ich bin ein faschistischer Zauber-Schurke!" schrie.

Mads Mikkelsens Gellert Grindelwald jedoch ist schon nach wenigen Minuten komplexer und tiefgründiger als es Johnny Depps Version im gesamten 2. Teil war. Der neue Grindelwald ist ein Teufel in Gentleman-Verkleidung. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum Mikkelsen der bessere Widersacher für Albus Dumbledore ist.

Grindelwalds komplexe Liebe hätte ich Johnny Depp nicht abgekauft

"Weil ich dich geliebt habe!": Das Harry Potter-Verse tänzelt nicht länger drum herum und bekennt sich endlich zur homosexuellen Liebe zwischen Dumbledore und Grindelwald. Das ist ein Meilenstein innerhalb dieses Franchises. Und noch viel wichtiger: "Dumblewald" ist der emotionale Anker des gesamten Films – auch wenn die Darstellung ihrer Zuneigung etwas keuscher daherkommt als sich das queere Fans wie ich gewünscht hatten.



Johnny Depp in einem Film über die toxische Beziehung und Trennung zweier Zauberer zu zeigen, wäre aus verschiedenen Gründen sicherlich nicht die beste Idee gewesen. Aber auch abseits der Kontroverse um Depps Privatleben kann ich mir nicht vorstellen, wie Phantastische Tierwesen 3 in der jetzigen Form mit ihm als Grindelwald jemals funktioniert hätte.

Der Grund für mich ist simpel. Schon in Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen dachte ich mir: Was hat dieser perfekte bebärtete britische Gentleman jemals in diesem psychotischen Kauz mit Wasserstoff-Schnauzer gesehen? Ich bin davon überzeugt, dass Johny Depp und Jude Law das von ihrer Liebe verzehrte Leinwandpaar niemals glaubhaft hätten darstellen können.

Die in Tierwesen 3 perfekt nuancierten Szenen in denen der emotionale und für Albus und Gellert qualhafte Liebesbund in jeder Faser ihres Seins zu spüren ist, hätten allein schon durch Johnny Depps bisherigen übertriebenen Grindelwald-Look sehr leicht unfreiwillig komisch werden können.



Mads Mikkelsen und Jude Law schaffen hier etwas wahrhaft Magisches: Ihre Liebe wirkt authentisch. Ihre Gefühle zueinander haben sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Weltanschauungen über die Jahre hinweg innerlich gebrochen. Sie können niemals zusammen sein. Aber ihre Liebe ganz aufgeben können sie auch nicht – zumindest nicht so lange der symbolträchtige magische Blutpakt bestand hat. Und eben diese Glaubwürdigkeit schreibe ich Mads Mikkelsens hinreißender Performance zu. Dass er eine derartig kompliziert-komplexe queere Liebesbeziehung auf die Leinwand bringen kann, bewies er bereits in Hannibal an der Seite von Hugh Dancys Will Graham.

Am Ende des Films fragt Grindelwald: "Wer wird dich jetzt lieben, Dumbledore?". Dieser Satz hat mich gebrochen. Denn nach knapp 2,5 Stunden war ich fest davon überzeugt, dass ein Leben ohne Mad Mikkelsens Grindelwald das schlimmste erdenkliche Schicksal für Dumbledore (und mich) wäre. Er hat es geschafft, mich mit seiner Verletzlichkeit zu blenden und seine abgrundtiefe Verdorbenheit für einen Moment vergessen zu lassen. Und genau das macht ihn zum perfekten und überlegeneren Gellert Grindelwald.

Wenn Dumbledores Geheimnisse vorbei ist, ist eines sicher: Mads Mikkelsen hätte von Anfang an als Gellert Grindelwald besetzt werden sollen. Aber wer die Rolle vor ihm gespielt hat, will mir gerade partout nicht mehr einfallen.

In der neuen Folge Leinwandliebe diskutieren Sebastian, Esther von Moviepilot und Melanie von Social-FILMSTARTS über Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse und dabei auch über die Frage, wie sich Mads Mikkelsen als Johnny-Depp-Ersatz macht.

