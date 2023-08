Harry Potter-Star Emma Watson beendet 5-jährige Schauspielpause: Sie will mit geheimnisvollen neuem Film aus ihrem "Käfig" ausbrechen

Trotz ihres andauernden Star-Status nach Harry Potter war Hermine-Darstellerin Emma Watson in den letzten Jahren auffällig abwesend in der Filmwelt. Das dürfte sich bald wieder ändern.

Die Harry Potter-Reihe hat Emma Watson als Hermine Granger unsterblich gemacht. Und auch danach landete die Schauspielerin große Rollen in Filmen wie Vielleicht lieber morgen und Die Schöne und das Biest. Alles schien nach Plan zu verlaufen, doch privat war die Britin mit ihrer Karriere nicht im Reinen.

Nach ihrem letzten Spielfilm-Auftritt in Little Women im Jahr 2019 zog sie sich deshalb aus dem Filmgeschäft zurück. Doch nun steht ihre Rückkehr mit einem neuen Film bevor, der alles für sie verändern soll.

Warum Harry Potter-Star Emma Watson eine 5-jährige Spielfilm-Pause einlegte

Gelangweilt hat Emma Watson sich in den letzten Jahren nicht. Sie engagierte sich für mehrere Charity-Unternehmen, blickte im Doku-Special Rückkehr nach Hogwarts auf 20 Jahre Harry Potter zurück, unterstütze den neuen CO₂-neutrale Gin ihres Bruders und wurde Gesicht und Kreative eines Prada-Parfums. Ihre Abwesenheit im Filmgeschäft erklärte sie der Financial Times zuletzt mit sehr persönlichen Gründen:

Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht sehr glücklich. Ich fühlte mich wie in einem Käfig eingesperrt. Was mir besonders schwer gefallen ist, war rauszugehen und etwas zu verkaufen, über das ich nicht wirklich viel Kontrolle hatte. [...] Es ist schwer, die Fürsprecherin für etwas zu sein, in dessen Prozess du nicht involviert warst. Dafür Rechenschaft ablegen zu müssen, ohne ein Mitspracherecht zu haben, hat mich frustriert.

Tobis Harry Potter-Star Emma Watson in Regression

Ihre Unzufriedenheit zu erkennen, war dabei für Emma Watson der erste Schritt, um das Zepter ihres Lebens wieder selbst in die Hand zu nehmen:

Ich fing an zu verstehen, dass ich mich nur hinter Dinge stellen wollte, bei denen ich, wenn mich jemand dafür angriff, sagen konnte: 'Ja, ich habe Mist gebaut. Das war meine Entscheidung und ich hätte es besser machen sollen.' Nur auf diese Weise würde ich mich nicht selbst hassen.

Das bedeutete für den Harry Potter-Star, dass sie selbst aktiv werden musste. Obwohl Emma Watson anfangs nicht wusste, ob ihr der Schritt zu mehr Verantwortung hinter der Kamera gelingen würde:

Sogar als ich noch Harry Potter drehte, haben mir die Leute immer gesagt, ich solle Regie führen und produzieren. Ich machte mir Sorgen, das sei nur technisch, nicht kreativ, und ich hätte nicht die richtigen Fähigkeiten.

Erst als [mein jüngerer Bruder] Alex und Freunde auf mich zukamen, um mich wegen Foto-Shootings und Videos um Gefallen zu bitten, realisierte ich, dass ich in Wahrheit sehr viel darüber weiß. Regisseurin zu werden schien unerreichbar. Ich hatte kein Selbstvertrauen. Was seltsam ist, weil ich auf einem Filmset aufgewachsen bin.

Neustart nach Harry Potter: Emma Watsons mysteriöser nächster Film soll alles verändern

Mittlerweile hat Emma Watson diese Selbstzweifel überwunden und mit der Werbekampagne von Prada Paradox sogar einen Testlauf hingelegt: als Schauspielerin und Regisseurin in einem. Wobei das Motto der Parfüm-Marke zugleich ihren Weg vorwärts symbolisiert: In dem Clip präsentiert sie sich als "multi-dimensionale Frau, die nie dieselbe ist und doch immer sie selbst". Sie will sich nicht länger von anderen "rahmen" (bzw. in einen Käfig einsperren) lassen, sondern ihre "Unvollkommenheit zelebrieren".

Die Financial Times verriet außerdem, dass Emma Watson einen neuen Film vorbereite, mit dem sie als Schauspielerin zurückkehren werde. Möglicherweise sogar als Regisseurin oder Produzentin. In jedem Fall wird es wohl aber eine Erzählung sein, hinter die der Harry Potter-Star sich voll und ganz stellen kann.

Der Beginn der Dreharbeiten war zuletzt für Anfang 2024 angesetzt, ansonsten ist aber sehr wenig zu dem neuen Film bekannt. Die IMDb verknüpft Emma Watson mit zwei möglichen Projekten:

Vielleicht handelt es sich bei Emma Watsons neuem Film aber auch um ein der Außenwelt noch völlig unbekanntes Projekt. Im Zuge des Hollywood-Streiks könnte sich dessen Entstehung noch weiter nach hinten verschieben. Doch selbst wenn sich Emma Watsons Schauspiel-Pause auf 6 Jahre ausdehnen sollte, warten wir gespannt auf ihren Karriere-Neustart.

