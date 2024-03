Harry Potter-Star lehnte Rolle in Marvel-Projekt ab und die Begründung ist schonungslos ehrlich

Harry Potter-Darstellerin Miriam Margolyes, die das Franchise zuletzt als "für Kinder" betitelte, hat auch für ihre abgelehnte Marvel-Rolle unverblümte Worte übrig.

Auch im Schauspiel-Geschäft, in dem gute Beziehungen wichtig sind, gibt es Stars, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Harry Potter-Darstellerin Miriam Margolyes ist eine davon. Hogwarts-Fans kennen sie als Kräuterkunde-Lehrerin Professor Sprout, doch wenn sie gerade keine schreienden Alraunen umtopft, tut die Britin auch gerne laut und lustig ihre Meinungen kund.

Harry Potter-Star Miriam Margolyes lehnte Marvel-Rolle wegen "Amerika" ab

Die mittlerweile 83-jährige Miriam Margolyes war schon in Filmen wie Yentl, Der kleine Horrorladen und Zeit der Unschuld zu sehen, bekannt ist sie aber wohl vorrangig als Ohrenschützer tragende Hufflepuff-Hauslehrerin Pomona Sprout aus Harry Potter 2 und Harry Potter 7.2.



Über die Jahre fiel die Engländerin Harry Potter-Liebhaber:innen allerdings auch immer wieder durch Bemerkungen auf, in denen sie ihr Unverständnis für die anhaltende Begeisterung zur Zaubererwelt erklärte. Erst kürzlich empfahl sie Hogwarts-Fans bei ABC News , "endlich erwachsen" zu werden. Außerdem beschwerte sie sich auch schon, dass Arnold Schwarzenegger ihr "absichtlich ins Gesicht gefurzt" habe. Es sollte also niemanden wundern, dass Miriam Margolyes auch zu ihrer abgelehnten Marvel Rolle klare Ansichten hat.

Warner Harry Potter 2: Miriam Margolyes als Professor Sprout

Bei der australischen Nachrichtenseite News.com.au bewarb Margolyes zuletzt ihr Buch Oh Miriam!: Stories from an Extraordinary Life * und plauderte aus dem Nähkästchen zu dem MCU-Projekt, das an sie herangetragen worden war:



Sie haben mich kontaktiert und sagten: 'Wir machen eine Geschichte über Hexen'. Und ich dachte: 'Oh Gott, nicht schon wieder Hexen. Das habe ich doch in Harry Potter schon gemacht. [...] Ich mag Amerika nicht und ich wollte nicht für vier Monate nach Georgia gehen. Ich sagte also nur: 'Ich will eine Million Pfund [1,1 Millionen Euro]' und sie sagten 'du kannst eine halbe Million haben'. Und ich sagte: 'Nein, ich will das nicht tun' und dann war es vorbei.

Diese Marvel-Rolle lehnte die Professor-Sprout-Darstellerin ab

Bei dem Projekt, von dem die Harry Potter-Darstellerin spricht, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Marvels WandaVision-Spin-off Agatha: Darkhold Diaries. Miriam Margolyes lacht nachträglich über ihre eigene "Gier".

Zumindest die Frage, ob die britische Schauspielerin wohl einen weiteren Auftritt in der Harry Potter-Serie anstrebt, können wir mit ihren Aussagen wohl jetzt schon beantworten.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

