Harry Potter-Reihe soll angeblich komplett neu verfilmt werden – aber ohne Daniel Radcliffe, Emma Watson und Co.

Das Harry Potter-Universum steckt nach Meinung vieler Fans in einer Sackgasse. Laut eines Gerüchts soll ein kompletter Reboot mit völlig neuen Schauspieler:innen helfen.

Die Wizarding World (dt. "Zauberwelt") des Harry Potter-Franchise ist als Kino-Universum am Straucheln. Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse endete in einem Kassen-Flop und J.K. Rowlings Äußerungen sorgen bei Fans und Stars weiter für Irritation. Als Lösung könnte die Harry Potter-Reihe komplett neu gestartet werden.

Gerücht: Harry Potter kehrt auf die Leinwand zurück - aber nicht mit Daniel Radcliffe

Das berichtet jetzt gerüchteweise Twitter-Nutzer WDW Pro, der sich als Leaker auf Insiderquellen bei Produktionsstudio Warner beruft.

Demzufolge soll das Harry Potter-Reboot in "drei bis fünf Jahren" im Kino anlaufen. WDW Pros weiteren Ausführungen auf dem YouTube-Kanal Valliant Renegade nach wird die Riege der Schauspieler:innen dabei komplett neu besetzt. Ein Wiedersehen mit Daniel Radcliffe oder Emma Watson soll es nicht geben.

Bisher handelt es sich dabei allerdings um nicht mehr als ein unbestätigtes Gerücht. Unwahrscheinlich ist es dennoch nicht. Vielen Fans der ersten Stunde wird es so vorkommen, als hätte sich Warner mit den Phantastische Tierwesen-Filmen zuletzt in eine Sackgasse manövriert.

Wann kommen die neuen Harry Potter-Filme ins Kino?

Laut Gerücht können wir offenbar zwischen Anfang 2026 und 2028 mit dem Beginn des Harry Potter-Reboots rechnen. Wie viele Filme kommen sollen und wer Radcliffe, Watson und Co. ersetzen wird, ist noch nicht klar. Ob das Gerücht zutrifft oder nicht, wird sich zeigen. Fakt ist aber, dass Warner die Harry Potter-Reihe in irgendeiner Form weiterführen will. Das bestätigte der CEO David Zaslav.

