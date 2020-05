Harter Actionfilm nach John Wick-Art: Netflix schnappt sich Jessica Alba

Actionfilme laufen außerordentlich gut bei Netflix, wie zuletzt Tyler Rake: Extraction bewies. Nun stürzt sich Jessica Alba in eine Mischung aus Rambo und John Wick.

Action entpuppt sich als gefragtes Genre bei Netflix. Bereits im März punktete Mark Wahlberg mit Spenser Confidential, ehe das explosive Chris Hemsworth-Vehikel Tyler Rake: Extraction für Aufsehen sorgte: 90 Millionen Haushalte sollen den knallharten Actionfilm in den ersten vier Wochen gesehen haben - ein absoluter Rekord.

Netflix zögerte nicht lange und gab der Fortsetzung grünes Licht. Darüber hinaus erreichte uns kürzlich die Meldung von einer James Bond-Alternative, die Mark Wahlberg zum Streamingdienst zurückführt. Auch die neuste Nachricht aus dem Hause Netflix dreht sich um einen Actionfilm - dieses Mal mit niemand Geringerem als Jessica Alba in der Hauptrolle.

Jessica Alba als Actionstar bei Netflix

Ausgehend von einem Bericht der Variety handelt es sich hierbei um den Film Trigger Warning, der von Mouly Surya inszeniert wird. Diese war 2017 mit Marlina - Die Mörderin in vier Akten beim den Filmfestspielen von Cannes vertreten, der später auch von Indonesien in der Kategorie Bester internationaler Film bei den Oscars eingereicht, schlussendlich aber nicht nominiert wurde.

Der Trailer zu Marlina - Die Mörderin in vier Akten:

Marlina Die Mörderin in vier Akten - Trailer (Deutsche UT) HD

Trigger Warning ist das bisher größte Projekt in Mouly Suryas Karriere, die 2008 mit Fiksi ihr Debüt ablieferte. Laut Variety soll der Film genauso wie Tyler Rake: Extraction eine wiedererkennbare Marke schaffen und als potentieller Franchise-Starter fungieren, sodass wir im Fall eines Erfolges mit diverse Fortsetzungen rechnen können.

John Wick trifft auf Rambo bei Netflix

Jessica Alba, ebenfalls als Produzentin an Bord ist, spielt in Trigger Warning eine traumatisierte Veteranin, die in einer Kleinstadt lebt und zur Erbin der Bar ihres Großvaters wird. Doch dann findet sie die düstere Wahrheit über dessen Tod heraus. Deadline beschrieb das Projekt in einer früheren Ankündigung als Mischung aus John Wick und dem ersten Rambo-Film.



Geschrieben wurde Trigger Warning von Josh Olson und John Brancato. Olson erhielt 2006 eine Oscar-Nominierung für sein Drehbuch zu A History of Violence. Brancato war derweil als Drehbuchautor bei Filmen wie The Game, Surrogates sowie dem dritten und dem vierten Teil der Terminator-Reihe beteiligt.

