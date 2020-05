Marvel-Star in Kriegssatire: Netflix greift im neuen Trailer nach dem Oscar

Mit der Kriegssatire Da 5 Bloods kann sich Netflix nächstes Jahr einige Chancen beim Oscar-Rennen ausrechnen. Hier ist der erste Trailer zum neuen Film von Spike Lee.

Die Riege an großen Regisseuren, die für Netflix Filme drehen, ist in den letzten Jahren bemerkenswert gewachsen. Da wären zum Beispiel Alfonso Cuarón, Martin Scorsese und Noah Baumbach. Bereits 2017 setzte Spike Lee für den Streaming-Giganten die Serie Nola Darling um. Mit Da 5 Bloods folgt sein erster Originalfilm für Netflix.

Ursprünglich sollte Da 5 Bloods - wie zuletzt auch BlacKkKlansman - in Cannes seine Premiere feiern. Da das Festival aufgrund der aktuellen Situation jedoch nicht in einer traditionellen Form stattfinden kann, wird der Film direkt auf Netflix debütieren. Am 12. Juni 2020 ist es bereits so weit. Passend dazu gibt es jetzt einen ersten Trailer.

Netflix enthüllt ersten Trailer zu Da 5 Bloods von Spike Lee

Die Geschichte von Da 5 Bloods dreht sich um eine Gruppe Kriegsveteranen, die nach Vietnam zurückkehren, um die sterblichen Überreste von ihrem Vorgesetzten zu finden, der im Gefecht sein Leben lassen musste. Darüber hinaus sind sie hinter einem Schatz her und bekommen es dabei mit einigen unerwarteten Gegenspielern zu tun.

Der Trailer zu Da 5 Bloods:

Da 5 Bloods - Trailer (Deutsche UT) HD

Marvel-Star Chadwick Boseman schlüpft in die Rolle des Gefallenen, während die Veteranen von Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis und Isiah Whitlock Jr. verkörpert werden. Darüber hinaus gehören Jean Reno, Paul Walter Hauser, Jonathan Majors, Mélanie Thierry, Jasper Pääkkönen, Veronica Ngo und Giancarlo Esposito zum Cast der Kriegssatire.

Bereits seit längerer Zeit wird Da 5 Bloods als Oscar-Kandidat von Netflix gehandelt. Möglich ist das, weil der Streaming-Dienst ursprünglich auch einen limitieren Kinostart geplant hatte. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich Da 5 Bloods im Hinblick auf die kommenden Netflix-Filme von David Fincher (Mank), Charlie Kaufman (I'm Thinking of Ending Things) und Ron Howard (Hillbilly Elegy) schlägt.

Netflix-Podcast zu Marriage Story von Noah Baumbach

In dieser Folge von Streamgestöber gehen Andrea, Jenny und Esther dem Hype um Marriage Story auf den Grund:

Nach The Irishman legt Netflix mit Marriage Story gleich den nächsten Kandidaten für die Oscar-Saison vor. Das Drama mit Scarlett Johansson und Adam Driver hat sechs Nominierungen bei den Golden Globes erhalten und wird von den Kritikern in höchsten Tönen gelobt.



