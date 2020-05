Härter als Extraction: Bei Netflix gibt es den besseren Tyler Rake

Ihr habt gerade Tale Rake: Extraction mit Chris Hemsworth bei Netflix geschaut? Dann haben wir gleich den nächsten Tipp für harte Action im Großstadt-Setting für euch.

In Tyler Rake: Extraction gibt sich Chris Hemsworth als harter Actionheld, der Bösewichte niedermäht und sogar dem ein oder anderen Kinder-Gangster eine runterhaut. Doch alles hat ein Ende, auch das (erste?) Abenteuer des Netflix-Söldners. Wer nach dem mehrdeutigen Ende von Extraction und dem Abspann noch noch nicht genug Großstadt-Action gebingt hat, für den haben wir an dieser Stelle eine klare Empfehlung.

Unser Tipp zeigt ebenfalls einen Häuserkampf gegen eine Übermacht, enthält eine aufwendige Plansequenz und ist insgesamt härter als Extraction. Die gute Nachricht gleich vorweg: Auch BuyBust gibt es in Deutschland bei Netflix!

Nach Tyler Rake: Extraction - BuyBust als Action-Ersatz bei Netflix

Die abwechslungsreichen Actionszenen in Tyler Rake: Extraction rufen zahlreiche Genre-Kollegen in Erinnerung, darunter Rambo, John Wick und The Raid 2. Wenn es aber um das Grundkonzept und den unablässigen Überlebenskampf geht, dann liegt ihr bei BuyBust als nächsten Netflix-Binge genau richtig.

Worum geht es in BuyBust? Wie Tyler Rake auch finden sich die Helden in BuyBust in einer feindlichen Umgebung wieder, in der aus jeder Ecke die Gefahr lauert. Nur ist die Situation noch gefährlicher. In dem philippinischen Actionfilm landet eine Elitetruppe bei einem Einsatz gegen Drogendealer in einem klaustrophobisch engen Wellblech-Slum. Das kleine Grüppchen (unter anderem Anne Curtis als Nina) wird in dem einschüchternden Labyrinth zur Zielscheibe von Gangstern und Zivilisten, die zum Teil eine berechtigte Wut auf die Gesetzeshüter haben.

Das Ergebnis ist ein frenetischer, aber trotzdem übersichtlicher Action-Kochtopf, in dem auf engstem Raum und mit allen Waffen und Körperteilen ums Überleben gebrodelt wird. Dabei sollte man sich an keine Figur gewöhnen, denn in BuyBust kann man sich nie sicher sein, wer es lebend aus dieser nächtlichen Neon-Hölle herausschafft.

Regie bei BuyBust führt der philippinische Genre-Experte Erik Matti. Der hat auch den absolut sehenswerten Thriller On the Job - Showdown in Manila zu verantworten, den man aktuell mit einem Amazon Prime-Abo streamen kann.

BuyBust vs. Tyler Rake: Extraction

Auch wenn Extraction einige beeindruckende Actionsequenzen bereit hält, setzt BuyBust in Sachen aufreibender Schießereien und Nahkämpfe noch eins drauf. Was auch nachvollziehbar ist, wenn man Mattis Erfahrung im Filmgeschäft bedenkt.

Das tödliche Treiben in BuyBust wird unablässig verfolgt. Es wirkt gleichzeitig überstilisiert im düsteren Farbrausch und dokumentarisch angehaucht durch die Distanzlosigkeit der Kamera. Mühsame Momente der Charakterisierung werden nur sparsam gesetzt, sodass man sich am Ende ein wenig fühlt, als hätte man einen zweistündigen Action-Sprint hinter sich gebracht.

Wer will, kann den Film als offene Auseinandersetzung mit dem realen Drogenkrieg des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte interpretieren. Gerade gegen Ende lässt Matti wenig Zweifel an seiner Haltung.

Andererseits muss man BuyBust aber nicht mit diesem Hintergrundwissen schauen. Für Actionfans, die nach dem Abenteuer von Tyler Rake noch nicht satt sind, bietet BuyBust nämlich ein All-You-Can-Watch-Menü aller erster Güte. Inklusive einer großen Plansequenz, die ihre Action kontinuierlich und ohne sichtbare Schnitte inszeniert.

Podcast-Check: Lohnt sich Tyler Raker - Extraction?

In dieser Minifolge unseres Podcasts Streamgestöber nehmen wir den Netflix-Actionfilm Tyler Rake: Extraction unter die Lupe und diskutieren, für wen er sich lohnt.

Mit Kollegin Andrea spreche ich über über die Highlights des Films, die Actionszenen und den Grat der Brutalität aus. Dabei kommen auch mehrere Action- und Kriegsfilme zur Sprache, die ihr euch nach Tyler Rake vormerken könnt.



Was haltet ihr von Tyler Rake: Extraction?