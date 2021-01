Härter als Lupin: Liam Neeson kehrt als Meisterdieb zurück im Honest Thief-Trailer

Liam Neeson greift in Honest Thief wieder zur Waffe. Schaut euch hier exklusiv den Trailer für den Actionthriller an, in dem er die kantige Version von Meisterdieb Lupin mimt.

Lupin hüpft aktuell bei Netflix über die Dächer von Paris. Liam Neesons Held aus dem Actionthriller Honest Thief stampft eher durch die Straßen. Als Meisterdieb will sich Neeson in den Film zur Ruhe setzen. 9 Millionen Dollar und zwei FBi-Agenten machen ihm allerdings das Leben schwer.

Wir haben exklusiv die deutsche Trailer-Premiere für Honest Thief für euch, den ihr schon bald im Heimkino anschauen könnt.

Schaut euch exklusiv den deutschen Trailer für Honest Thief mit Liam Neeson an:

Honest Thief - Trailer (Deutsch) HD

Honest Thief mit Liam Neeson: Worum geht in dem Actionthriller?

Liam Neesons Held Tom hat zwar noch nicht den Louvre ausgeräumt, dafür aber so einige Banktresore um ihren Inhalt erleichtert. Frisch verliebt in Annie (Umbrella Academy-Star Kate Walsh), will der Bankräuber seinen Ruhestand genießen. Allerdings muss er sich davor die Behörden vom Hals schaffen.

Mehr für Actionfans: Mit diesem Sci-Fi-Actionfilm bleibst du bei Netflix wach

Tom will deshalb einen Deal eingehen: Er gibt 9 Millionen Dollar Beute zurück und geht dafür nicht in den Knast. Zwei junge FBI-Agenten (Jai Courtney und Anthony Ramos) wittern ihre Chance, um fix an richtig viel Geld zu kommen.

Wann kommt Honest Thief ins Heimkino?

Regisseur Mark Williams, der auch das Drehbuch schrieb, arbeitete zuvor an der Netflix-Serie Ozark und an Ben Afflecks Buchhalter-Thriller The Accountant mit. Honest Thief ist seine zweite Regiearbeit nach Das Glück des Augenblicks mit Gerard Butler.

Falls es euch nach der 96 Hours-Trilogie, Non-Stop und der Schneepflug-Action Hard Powder nach weiterer Liam Neeson-Unterhaltung dürstet, könnte Honest Thief genau das Richtige sein. Lang müsst ihr in jedem Fall nicht mehr warten.

Ab dem 28. Januar 2020 ist Honest Thief als digitale Heimkino-Premiere * erhältlich.

* erhältlich. Ab dem 1. April erscheint der Neeson-Actioner dann auf Blu-ray

Wollt ihr Liam Neeson weiter in Actionfilmen sehen?