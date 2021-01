Lupin Folge 6 bei Netflix: Nach dem Schock-Ende ist Teil 2 in greifbarer Nähe

In der Netflix-Serie Lupin verwandelt sich Omar Sy zum charmanten Meisterdieb. Wann und wie es nach dem Cliffhanger mit Folge 6 bzw. Teil 2 weitergeht, erfahrt ihr hier.

Lupin ist der erste große Netflix-Hit des jungen Jahres. Der spannende Mix aus Haus des Geldes und Sherlock modernisiert die Abenteuer des Meisterdiebs Arsène Lupin mit Omar Sy in der Hauptrolle.

Nach leider schon 5 Folgen legt Lupin mit einem gewaltigen Cliffhanger eine Zwangspause ein. Aber keine Sorge: Teil 2 ist in greifbarer Nähe. Hier erfahrt ihr alles zu Verlängerung, Start und Handlung von Lupin Teil 2 auf Netflix.

Serien-Hit Lupin: Wann kommt Teil 2 zu Netflix?

Die gute Nachricht zuerst: Die 1. Staffel von Lupin umfasst insgesamt 10 Episoden - 5 neue Folgen werden also noch zu Netflix kommen. Leider konnten diese nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Die COVID-19-Pandemie verzögerte die im Dezember 2019 begonnen Dreharbeiten um viele Monate. Seit Sommer 2020 wird wieder fleißig an verschiedenen Orten in Frankreich gedreht.

Netflix entschloss sich dazu, die 10 Episoden in 2 Teilen zu veröffentlichen. Aktuell gibt es noch kein offizielles Startdatum der Folgen 6 bis 10. Auch gibt es noch keine Informationen dazu, ob die Dreharbeiten bereits komplettiert wurden. Wir vermuten aber, dass Lupin Teil 2 schon im Sommer 2021 bei Netflix starten wird.

Wird es eine 2. Staffel von Lupin auf Netflix geben?

Der plötzliche Erfolg von Lupin muss wohl selbst Netflix überrascht haben. Gleich am Startwochenende katapultierte sich die französische Serienproduktion auf Platz 1 der Netflix-Charts und fand bei Kritik und Publikum großen Anklang. Eine Verlängerung um Staffel 2 ist daher mehr als wahrscheinlich.

Schaut den Trailer zum Netflix-Hit Lupin mit Omar Sy:

Lupin - S01 Trailer (Deutsch) HD

Noch gibt es keine offizielle Meldung, ob Netflix eine 2. Staffel von Lupin bestellen wird - immerhin warten wir noch gespannt auf die Fortsetzung der 1. Staffel. Sobald mehr zu Lupin Staffel 2 bekannt ist, erfahrt ihr es hier bei uns.

Lupin Teil 2 auf Netflix: Wie geht's für Assane nach dem Cliffhanger weiter?

Irgendwann musste es ja soweit kommen. Gentleman-Gauner Assane Diop (Omar Sy) hat sein Glück überstrapaziert und sein Rachefeldzug gegen die intrigante Familie Pellegrini fordert einen persönlichen Verlust. Denn Assanes verbitterte Ex Juliette offenbarte ihrem Vater Hubert, dass Assane mysteriöse Dieb ist, der den Ruf der Familie zerstören will.

Daraufhin hetzt Hubert Pellegrini seinen brutalen Handlanger auf Assane, welcher bereits die Journalistin Fabienne ermordete. Ein Familienausflug mit seiner Frau Claire und seinem Sohn Raoul nach Étretat in der Normandie endet schließlich mit der Entführung Raouls.

© Netflix Omar Sy in Lupin

Während Assane verzweifelt nach seinem Sohn sucht, steht ihm plötzlich Ermittler Youssef Guedira (Soufiane Guerrab) gegenüber, der den Arsène Lupin-Nachahmer endlich aufspüren konnte.

Dieser Cliffhanger hinterlässt und mit der dringenden Frage für Teil 2: Wird Assane festgenommen oder wird er mit der Polizei zusammenarbeiten, wie es auch Arsène Lupin in Maurice Leblancs Romanen manchmal tut?

Nach 5 Folgen sind die meisten Handlungsbögen noch nicht abgeschlossen. Vor allem die immer größere Verschwörung um die Pellegrinis und Assanes Rachefeldzug werden auch in Teil 2 eine große Rolle spielen. Wir können uns auf jeden Fall auf eine spannende Fortsetzung von Lupin gefasst machen.

Was kommt nach Lupin? Die 21 größten Serien-Highlights 2021

Das Jahr 2021 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 21 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung



Esther, Max und Andrea blicken auf das Serienjahr 2021 und ziehen die 21 größten neuen Serien und die persönlichen Highlights 2021 aus dem Hut. Sie schwärmen von Der Herr der Ringe über Halo bis Vikings: Valhalla.



Wie haben euch die ersten 5 Folgen von Lupin auf Netflix gefallen?