Harter Dreh bei Berlin – Tag & Nacht: So hat sich Darstellerin Liza Waschke auf illegalen Boxkampf vorbereitet

Bei Berlin – Tag & Nacht stehen den Darsteller:innen immer wieder herausfordernde Drehs bevor. Liza Waschke verrät, wie sie sich zuletzt vorbereitet hat.

Milla (gespielt von Liza Waschke) ist bei Berlin – Tag & Nacht gefrustet: Ihre Tochter Amelie (gespielt von Pia Trümper) hat den Kontakt abgebrochen und will mit ihrer Mutter nichts zu tun haben. Die junge Schülerin will ihr Partyleben genießen. Milla findet im Boxen ein Ventil und geht dabei über ihre Grenzen hinaus. Trotz körperlicher Beschwerden nimmt sie einen illegalen Boxkampf an, mit schlimmen Folgen.

Im Interview verrät Darstellerin Liza Waschke, wie herausfordernd der Dreh war und wie sie sich für den Boxkampf vorbereitet hat.

Berlin – Tag & Nacht: Liza Waschke bekommt für den Dreh Boxtraining

Wie ihre Rolle ist Liza Waschke eine echte Powerfrau, da ist es nicht verwunderlich, dass sie sich für diesen speziellen Dreh voll reinhängt. "Meine Vorbereitung lief so ab, dass ich zwischen, vor oder nach den Dreharbeiten Boxtraining hatte", erklärt sie im Interview. Ihr Plan bestand darin, sich auch körperlich zu verändern. Liza wollte für den Dreh mehr Muskeln in Armen, Rücken und Nacken aufbauen. Hier machte ihr allerdings eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung. Wie ihre Rolle Milla hat sich auch Liza während des Trainings verletzt:

Allerdings habe ich mir beim zweiten Boxtraining eine Verletzung an der Schulter zugezogen, sodass ich das Training leider runterfahren musste. Die Box-Szenen sind sehr cool geworden, aber da wäre aber noch mehr gegangen, hätte ich die Verletzung nicht gehabt. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, dass ich das Training und den Muskelaufbau nicht wie geplant durchziehen konnte.

Das Boxtraining sei klassisch gewesen, berichtet die Darstellerin weiter. Sie habe neben Fußstellungen verschiedene Schläge und Schlag-Kombinationen geübt und Angriffs- und Verteidigungshaltungen trainiert. Grundtechniken hatte sie schnell drauf, doch Liza habe zu viel gewollt und sich dadurch verletzt – das hat sie mit ihrer Rolle in diesem Fall wohl gemeinsam.

Liza Waschke im Interview: So liefen die Dreharbeiten ab

Ein Dreh ist für alle Beteiligten aufregend und anstrengend, vor allem wenn es sich um so körperlichen Szenen handelt. Liza Waschke erzählt:

Die Location war sehr authentisch, rough, ein bisschen eklig und dunkel. Es gab mehr Leute am Set als üblich, dazu viele Komparsen. Wir haben die Szenen auch mehr aufgelöst als sonst, dadurch war es auch ein anders Spielen. Es war ein langer, anstrengender Drehtag, bei dem Koordination und körperliches Durchhaltevermögen gefragt war, aber es war sehr cool.

Außerdem plaudert Liza aus, dass sie ihre Box-Gegnerin bereits vor den Dreharbeiten zweimal gesehen hatte. Die Kampfszenen sind durch choreografiert und das muss geübt werden. Gemeinsam mit einem Trainer haben sich die beiden verschiedene Kombinationen überlegt, damit es am Set nicht zu gefährlich werde. In ihren Rollen hätten sich die beiden nicht gemocht, privat hätten sie sich aber sehr gut verstanden. Eine Zukunft im Boxen sieht Liza in ihrem Privatleben nicht, dafür hätte sie zu viel Respekt vor dem Sport.

TV & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Von montags bis freitags wird Berlin – Tag & Nacht um 19:05 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Die jeweilige Folge kann bereits im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.