Harter Dreh von Vikings-Ersatz The Northman: "Es ist ein Wunder, dass das irgendwer überlebt hat"

Das bildgewaltige und actionreiche Wikinger-Epos The Northman ist nicht nur für Vikings-Fans spannend. Dafür verlangte Robert Eggers Alexander Skarsgård und Co. beim Dreh aber auch einiges ab.

The Northman und seine Rachegeschichte um den Wikinger Amleth sorgte bereits vor dem offiziellen Start für jede Menge Begeisterung – und das nicht nur bei Vikings-Fans, sondern auch bei Kritiker:innen. Die Reaktionen auf das Wikinger-Epos überschlugen sich im Hype. Doch die gewaltige Kino-Erfahrung hat ihren Preis: Die beteiligten Stars wurden beim Dreh an ihre Grenzen gebracht.

Blut, Kälte und Schlamm: The Northman-Stars sprechen von intensiver Zeit

Filmemacher Robert Eggers legte schon in seinen vorausgegangenen Indie-Erfolgen The Witch und Der Leuchtturm viel Wert auf Authentizität. The Northman war seine erste Großproduktion, für die er abermals mit viel Sorgfalt und Planung zu Werke ging. So drehte er zum Beispiel nur mit einer Kamera, damit sich die Situation mehr nach echtem Erleben und weniger nach künstlichem Dreh anfühlte.

Dass echte Authentizität auch zur physischen und psychischen Extremerfahrung werden kann, musste der Cast allerdings ziemlich schnell feststellen. The Northman-Star Anya Taylor-Joy (Olga) gab gegenüber Total Film spannende Einblicke zu ihrer Erfahrung am Set. Allem voran die enorme Kälte beim Dreh:

Ich erinnere mich, wie ich zu Rob [Eggers] sagte: 'Wenn der Film am Ende nicht so kalt aussieht, wie es hier gerade ist, werde ich sehr wütend sein.' Aber ich habe es [als authentische Erfahrung] verbucht. Dass alles 100% real ist, macht den Film besser.

Dazu ergänzte Alexander Skarsgård, der Hauptfigur Amleth spielt, außerdem noch in bester Vikings-Manier:

Wenn du einen Wikinger-Film machst, muss er immersiv sein. Du musst dich blutbedeckt im Schlamm vergraben. Es wäre nicht richtig, das in einer wohltemperierten Studiohalle vor einem Greenscreen zu drehen. Es musste draußen in der Wildnis stattfinden.

Wie echte Vikings: Das Überleben des The Northman-Drehs wurde zum verbindenden Element

© Universal The Northman: Alexander Skarsgård & Anya Taylor-Joy

Der extreme Dreh schweißte Cast und Crew von The Northman zusammen, weil eben ausnahmslos alle "im Matsch vom Wind verprügelt" wurden. Für Anya Taylor-Joy wurde das wiederholte Tragen eines schweren Kessels Schafskopf-Eintopf über den gefrorenen Boden zur körperlichen Zerreißprobe. Ihr Co-Star wurde allerdings vor noch größere Herausforderungen gestellt, wie die Schauspielerin im Interview erzählt.

Ich erinnere mich, wie ich gegen Mitternacht nach draußen ging und es anfing zu hageln. [...] Alexander Skarsgård filmte gerade den vierten Tag in Folge nackt am Fuß eines Vulkans und schwang sein Schwert als habe er gerade erst richtig angefangen. .[...] Es ist ein Wunder, dass auch nur irgendwer das überlebt hat.

The Northman ist am Donnerstag, dem 21. April 2022, in den deutschen Kinos gestartet. Ihr könnt euch nun also selbst davon überzeugen, ob der Schritt vom Überlebens-Kunststück zur Kino-Kunst gelungen ist.



