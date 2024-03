Harter Einstieg ins MCU: So krass nahm eine Marvel-Legende Tom Holland beim ersten Treffen auseinander

Auch wenn Tom Holland bald schon für Spider-Man 4 vor der Kamera steht, gestaltete sich sein Start ins MCU holprig. So wurde er zum Einstieg von Stan Lee veräppelt.

Mittlerweile gehört Tom Holland zur festen Riege der Marvel-Größen und steht bald für seinen bereits vierten Spider-Man-Film vor der Kamera. Nachdem er in The First Avenger: Civil War sein Debüt als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft feierte, musste er allerdings mit dem Gegenwind einer Comic-Legende kämpfen.

So durfte sich Tom Holland bei seinem ersten Treffen mit Comic-Autor und Marvel-Legende Stan Lee einen ziemlich derben Spruch anhören, der das Selbstbewusstsein des jungen Schauspielers wohl gehörig untergraben haben dürfte – wenn Lee es tatsächlich ernst gemeint hätte.

Stan Lee begrüßte Tom Holland mit Sticheleien im MCU

Wie im Buch MCU: The Reign of Marvel Studios erklärt wird, wurde Stan Lee 2016 zu den Dreharbeiten von Guardians of the Galaxy Vol. 2 gerufen, um gleich drei Cameo-Auftritte für zukünftige MCU-Filme abzulichten. Somit sollte der damals 93-Jährige vor mehrfachen anstrengenden Reisen bewahrt werden. Regisseur James Gunn wurde damit auch der Dreh von Lees Cameo-Auftritt in Spider-Man: Homecoming zuteil, bei welchem sich der Comicautor und der frischgebackene Spider-Man-Star das erste Mal gegenüberstanden.

Sony Stan Lee in Spider-Man: Homecoming

Wie die Buchautor*innen Joanna Robinson, Dave Gonzales und Gavin Edwards schreiben (via Slashfilm ), soll Stan Lee den jungen Schauspieler mit einem kleinen Seitenhieb begrüßt haben: "Jeder sagt, du bist großartig! Ich persönlich sehe das nicht."

Stan Lee war von Tom Holland in Wahrheit höchst beeindruckt

Wie James Gunn 2020 bei einem Q&A verriet, habe Lees Spruch in diesem Moment bei allen Anwesenden für tosendes Gelächter gesorgt. Somit soll es sich tatsächlich nur um einen Spaß der Marvel-Legende gehandelt haben. Bei der Premiere von Spider-Man: Far From Home erklärte Tom Holland später gegenüber The Real Stan Lee , dass der Autor Holland und seinen besten Freund noch am selben Abend zum Essen einlud:

Ich war besorgt, ihm zu viele Marvel-Fragen zu stellen, weil ich dachte, er will nicht darüber sprechen. Aber er hat mir 45 Minuten lang die komplette Geschichte von Spider-Man erzählt und das zeigt nur, wie viel Liebe und Leidenschaft in diesen Geschichten und Büchern gelandet ist.

Vor seinem Tod im Jahr 2018 sprach Stan Lee ebenfalls noch in den höchsten Tönen von Holland. So zitiert ihn Entertainment Weekly von der Comic Con in Denver 2016: "Es ist, als hätten wir ein lebendiges Geschöpf erschaffen, um Spider-Man zu sein und es hat sich herausgestellt, dass es Tom ist."