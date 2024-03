Spider-Man 4 macht großen Schwung nach vorn: Rückkehr der wichtigsten Stars und geplanter Drehstart der Marvel-Fortsetzung enthüllt

Marvel-Star Tom Holland soll noch dieses Jahr für Spider-Man 4 vor die Kameras treten. Regie könnte dann erstmals ein erfahrener Experte für aufregende Auto-Action führen.

Spider-Man: Long Way Home? Spider-Man: Home Run? Spider-Man: Are We Home Yet? Egal, wie Spider-Man 4 am Ende heimisch heißen wird, Marvel-Fans können es kaum erwarten, die freundliche Nachbarschafts-Spinne in Gestalt von Tom Holland erneut in Action zu sehen. Und es tut sich auch endlich etwas, was den Film angeht.

Wie Comic Book in Erfahrung gebracht haben will, soll Hollands Peter Parker im September oder Oktober dieses Jahres wieder in die rot-blaue Pelle schlüpfen, um das nächste Superhelden-Abenteuer zu erleben. Co-Star Zendaya aka MJ ist angeblich auch wieder mit dabei und priorisiert das Projekt gegenüber ihrer HBO-Serie Euphoria, deren dritte Season sich verspäten wird.

Spider-Man 4 soll noch 2024 gedreht werden: Doch wer führt Regie?

Im Gespräch für den großen Job soll Justin Lin sein, den Auto-Action-Fans durch mehrere Teile der The Fast and the Furious-Reihe kennen. Ensemble-Casts im Sci-Fi-Setting sind auch kein Neuland für ihn, denn Lin hat außerdem Star Trek Beyond für Paramount inszeniert. Ob er den Spider-Job wirklich bekommt, wurde bis dato nicht bestätigt.

Eine erprobte Alternative wäre natürlich sein Kollege Jon Watts, der die Sony-Filme Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home und Spider-Man: No Way Home beigesteuert hat. Mit reichlich Erfolg, wie man dazusagen kann. Immerhin ist der dritte Film der aktuellen Spider-Reihe in der Top 10 der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Wie geht es in Spider-Man 4 mit Peter & Co. weiter?

Am Ende von No Way Home kehrten die Besucher aus anderen Dimensionen (ironischerweise) zurück nach Hause. Peter musste allerdings ein großes Opfer bringen, um den Zauber von Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) endgültig rückgängig zu machen: Er ließ den Marvel-Zauberer sämtliche Erinnerungen an ihn löschen und entschied sich schließlich dagegen, sich erneut bei MJ als ihr Freund vorzustellen.

So ist Spider-Man wieder komplett anonym in New York unterwegs und schwingt sich im frischgenähten Kostüm durch die kriminelle Nachbarschaft. Mehr wissen wir leider noch nicht über die streng geheime (und vermutlich nicht mal fertige) Handlung der kommenden Fortsetzung. Aber vielleicht verplappert Tom Holland sich ja bald wieder in einem Interview...