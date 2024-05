“Hat ihren Körper misshandelt”: Neue Details zu tragischer Star Wars-Rückkehr von Carrie Fisher

Carrie Fisher sprach 2015 schon darüber, dass sie viel Gewicht für ihre Star Wars-Rückkehr in den Sequels verlieren musste. James Blunt hat jetzt tragische Details dazu erzählt.

Für die neue Star Wars-Trilogie von Disney kehrte Carrie Fisher ab 2015 nochmal in ihrer Paraderolle als Prinzessin Leia zurück. Vor ihrem Tod im Jahr 2016 drehte sie auch noch Szenen ab, die später für Star Wars 9 verwendet wurden.

Bereits 2015 verriet die Schauspielerin, dass sie für das Sci-Fi-Comeback einem großen körperlichen Druck ausgesetzt war. Ihr langjähriger Freund und Musiker James Blunt hat jetzt neue tragische Details dazu enthüllt.

Carrie Fishers Star Wars-Rückkehr wurde zu extrem persönlicher Belastung

Im Interview mit dem Frauenmagazin Good Housekeeping sprach die Star Wars-Darstellerin 2015 erstmals darüber, dass sie für ihre Leia-Rückkehr mehr als 35 Pfund, also über 16 Kilo, verlieren sollte. In dem Gespräch erzählte sie, dass sie nun mal in einem Geschäft sei, in dem das Aussehen und das Gewicht die einzigen wichtigen Dinge seien.

Laut Variety sprach der Singer-Songwriter James Blunt, der seit den 2000ern mit der Schauspielerin befreundet war, im Rahmen des Hay Festivals in Wales jetzt darüber, wie stark Fisher wirklich von diesem Druck belastet worden sein soll:

Sie hatte ihren Körper wirklich misshandelt und gerade wieder den Job bekommen, Prinzessin Leia in einem neuen Star Wars-Film zu spielen. [Carrie] war wirklich in Hochstimmung und positiv, aber sie hatten großen Druck auf sie ausgeübt, dünn zu sein. Sie sprach über die Schwierigkeiten, die Frauen in der Branche haben, wie Männer altern dürfen und Frauen in Film und Fernsehen nicht.

Disney/Lucasfilm Star Wars 9: The Rise of Skywalker

Carrie Fisher starb am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren, nachdem sie vier Tage zuvor während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzstillstand erlitten hatte. Neben einer Atemstörung im Schlaf wurden in ihrem Blut auch Spuren von Kokain, Heroin, Opiaten und Ecstasy gefunden. Dazu sagte Blunt:



Sie setzte sich wirklich sehr unter Druck, fing wieder an, Drogen zu nehmen, und als sie ins Flugzeug stieg, hatte sie sich praktisch umgebracht. Man sagt, es sei eine Art Herzversagen gewesen, aber sie hatte genug Drogen genommen, um eine wirklich gute Party zu feiern.

Bei Blunts Aussagen handelt es sich um die persönlichen Eindrücke des Musikers. Wie hoch der körperliche Druck für Carrie Fisher war und wie er sich auf die Schauspielerin auswirkte, wusste am Ende nur sie selbst.

Wie geht es im Star Wars-Universum weiter?

Bei Disney+ startet am 5. Juni 2024 die neue Star Wars-Serie The Acolyte. Das Live-Action-Projekt spielt 100 Jahre vor Star Wars: Episode I in der Ära der Hohen Republik und wurde von Martial-Arts-Filmen inspiriert.

Im Kino sollen in Zukunft vier neue Star Wars-Filme erscheinen. Dazu zählt unter anderem The Mandalorian & Grogu mit den Stars aus der beliebten Disney+-Serie.