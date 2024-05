Scarlett Johanssons erster Film ist einer der schlechtesten aller Zeiten – Bruce Willis trägt darin sogar ein Hasenkostüm

Lange bevor Scarlett Johansson als Black Widow im Marvel Cinematic Universe durchstartete, gab sie ihr Schauspiel-Debüt in einer Komödie, die als schlechtester Film aller Zeiten kritisiert wurde.

Heute ist Scarlett Johansson aus Hollywood kaum noch wegzudenken. Lange bevor sie sich mühleos durchs Arthouse- und Mainstream-Kino navigierte und als Marvel-Superheldin über eine Dekade lang Teil des erfolgreichsten Film-Franchise aller Zeiten wurde, begann ihre Schauspielkarriere schon im Alter von nur neun Jahren – in einem katstrophalen Flop mit Bruce Willis (im Osterhasen-Kostüm!).



Scarlett Johanssons erste Rolle in North mit Bruce Willis und Elijah Wood

Als Schauspielerin konnte Scarlett Johansson schon 1996, im Alter von 11 Jahren, ihre erste Hauptrolle in dem Film Manny & Lo ergattern. Nur zwei Jahre später wurde sie als junge Reiterin Grace MacLean in Der Pferdeflüsterer einem größeren Kino-Publikum bekannt. Der internationale Durchbruch gelang ihr schließlich 2003 in Sofia Coppolas melancholischem Tokio-Trip Lost in Translation. Das Fundament einer außerordentlichen Hollywood-Karriere war damit gelegt.

Sony Pictures Scarlett Johansson in North

Aber wann und wie hat das alles seinen Anfang genommen? Für eine Antwort springen wir einmal 40 Jahre zurück ins Jahr 1994. In diesem Jahr gab nämlich eine 9-jährige und noch völlig unbekannte Scarlett Johansson ihr Leinwand-Debüt in der Familien-Komödie North.



Die Geschichte dreht sich um den kleinen North (Elijah Wood), der mit seinen Eltern mehr als unzufrieden ist. Was kann ein Kind in diesem Fall (in einer Filmrealität) also tun? Richtig, North lässt sich per Gerichtsbeschluss von seinen Erziehungsberechtigten "scheiden" und begibt sich auf die Suche nach neuen Eltern. Auf seinem surrealen Abenteuer trifft der Junge dabei immer wieder auf einen mysteriösen Mann im Osterhasen-Kostüm (Bruce Willis).

Und wie passt Scarlett Johansson in die Geschichte? In dem von Stand by Me-Regisseur Rob Reiner inszenierten Film spielt sie nur eine kleine Nebenrolle. Während North auf der ganzen Welt potenzielle neue Familien auskundschaftet, trifft er unter anderem auf die Nelsons. Scarlett Johansson ist dabei kurz als Töchterchen Laura zu sehen.

Ein absoluter Flop: North wurde von der Kritik verrissen

Der Film war ein finanzieller Flop. Laut Box Office Mojo spielte die 40 Millionen Dollar teure Abenteuer-Komödie lediglich 7 Millionen an den US-Kinokassen ein. Der legendäre Filmkritiker Rogert Ebert fällte über North in seiner Besprechung ein vernichtendes Urteil: "North ist ein schlecher Film – einer der schlechtesten Filme, die je gemacht wurden."

Sony Pictures Bruce Willis als Osterhase in North

Weiterhin führt der Filmkritiker seinen Unmut folgendermaßen aus:

Ich habe diesen Film gehasst. Ich habe diesen Film gehasst, gehasst, gehasst, gehasst. Ich hasste ihn. Ich hasste jeden albernen, dummen, leeren, publikumsbeleidigenden Moment davon.

Und Ebert ist nicht der einzige, der den Film verrissen hat. Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt North auf schmale 14 Prozent, während der Publikums-Score mit 27 Prozent ebenfalls desaströs ist. Die Moviepilot-Community zeigt sich ebenfalls wenig begeistert und verleiht North eine Durchschnitts-Wertung von schlappen 4.3 von 10 Punkten.

Weitere News zu Scarlett Johansson:

Wo kann ich Scarlett Johanssons Filmdebüt North schauen?

Aktuell wird North von keinem Streaming-Dienst im Abo angeboten. Auch eine digitale Leih- oder Kauf-Möglichkeit gibt es derzeit nicht. Die einzige Option, den Film schauen zu können, ist die Heimkinofassung auf DVD, die ihr unter anderem bei Amazon * finden könnt.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix & Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.