„Hat meine Existenz verändert“: Wednesday-Star Jenna Ortega verrät unerwarteten Film, wegen dem sie ihre Karriere begann

Wednesday-Star Jenna Ortega wusste schon im zarten Alter von sechs Jahren, was sie werden wollte – und ein ganz bestimmter Film inspirierte sie dazu.

Wie The Hollywood Reporter erst im August berichtete, gab Schauspielerin Jenna Ortega dem Magazin Vanity Fair kürzlich ein Interview. Hier erzählte sie, welcher Film sie dazu gebracht hatte, selbst eine Karriere bei Hollywood zu starten.

Die Erleuchtung kam im Alter von sechs Jahren

Offenbar schaute eine gerade mal sechs Jahre alte Jenna Ortega den Film Mann unter Feuer mit Denzel Washington. In dem Drama von Tony Scott aus dem Jahr 2004 wird der frühere Anti-Terror-Experte John W. Creasy zum Leibwächter der neunjährigen Lupita. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Als Lupita entführt wird, setzt Creasy alles daran, das Mädchen zu retten.

Lupita wurde von Dakota Fanning gespielt, damals erst zehn Jahre alt. Fannings Performance war es, die Jenna Ortega so mitriss, dass sie selbst Schauspielerin werden wollte und sagt heute darüber: "Es hat meine Existenz grundlegend verändert." Ohne den Film wäre sie vielleicht keine Schauspielerin geworden

Jenna Ortega wollte auch Präsidentin und Astronautin werden

Wie Hollywood-Star Ortega ausführte, war das nicht immer der Plan. Jenna Ortega hatte schon im frühen Kindesalter sehr große Ambitionen: "Ich bin so dankbar für mein 6-jähriges Ich, das Präsidentin und Astronautin werden wollte."

Ihre Mutter unterstützte Ortegas Schauspielambitionen. So postete sie beispielsweise einen dramatischen Monolog ihrer Tochter auf Facebook, der es final in die Hände eines Casting-Direktors aus LA schaffte.

Heute sieht die Schauspielerin ihren Beruf auch kritisch:

Der Druck, der auf meiner Arbeit lastet, ist so groß, dass es lächerlich, schön und schrecklich ist – manchmal alles gleichzeitig.

Jenna Ortega ist derzeit als Hauptfigur in Wednesday tätig. Zuvor hatte sie bereits in erfolgreichen Projekten wie Scream und You mitgewirkt und war kürzlich auf der großen Leinwand in Tim Burtons Beetlejuice, Beetlejuice zu sehen.