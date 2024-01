Haus aus Glas Teil 3 und 4: Dann laufen die nächsten Folgen in der ARD und in der Mediathek

Heute startet im Ersten das Drama Haus aus Glas. Aber wann kommen die Folgen 3 und 4? Alles zu Sendeterminen und Streaming in der ARD Mediathek erfahrt ihr hier.

Eine gut betuchte Familie feiert eine Traumhochzeit – wenn man eines im Fernsehen gelernt hat, dann dass so ein Ereignis niemals ohne Zwischenfall abläuft. Das trifft auch auf die neue deutsch-belgische Serie Haus aus Glas zu, die heute Abend im Ersten gezeigt wird. In diesem Artikel erfahrt ihr das wichtigste zu:

den Sendeterminen von Folge 3 bis 6



dem Streaming-Angebot

der Handlung

den Kritiken

Haus aus Glas Folge 3 und 4: Die Sendetermine bleiben nicht gleich

Bei Haus aus Glas handelt es sich um eine Miniserie, das heißt sie ist (theoretisch) in sich abgeschlossen. Alle sechs Episoden werden diese Woche im Ersten gezeigt, und zwar im Doppelpack. Das Finale läuft etwas später als die anderen vier Folgen:

Dienstag, 9.01. - Folge 1 und 2 ab 20:15 Uhr

Mittwoch, 10.01. - Folge 3 und 4 ab 20:15 Uhr

Freitag, 12.01. - Folge 5 und 6 ab 22:30 Uhr

Wer unabhängig davon ins düstere Schicksal der Familie Schwarz hineinschauen will, kann die Serie vollständig in der ARD Mediathek sowie bei Arte streamen.

Die Story von Haus aus Glas in der spoilerfreien Kurzfassung

Emily, Tochter des Gießerei-Unternehmers Richard Schwarz, sollte eigentlich den glücklichsten Tag ihres Lebens begehen: die Trauung mit ihrem Liebsten Chris. Dafür kommt die gesamte Familie (inklusive des schwarzen Schafes Felix) im Elternhaus zusammen. Doch nach einem Alarm verwandelt sich die Unterkunft in eine Art Panic Room. Im Verlauf des Tages werden alte Wunden und Geheimnisse aufgerissen und nichts ist mehr so wie es war. Dazu zählen: Eine Entführung aus Kindertagen und natürlich der Machtkampf in der Firma.

WDR/Constantin/Michel Vertongen Haus aus Glas

Die Besetzung der Miniserie im Überblick:

Haus aus Glas wurde von Esther Bernstorff (Das Fremde in mir) sowie den Ko-Autorinnen Annika Tepelmann und Annette Simon geschrieben, die Regie übernahm Alain Gsponer (Jugend ohne Gott).

Was sagt die Kritik zur ARD-Serie?

Die Kritiken sind überwiegend positiv, wenn auch nicht durchgehend euphorisch. In der Kritik von Tittelbach heißt es beispielsweise:



Haus aus Glas ist eine präzise, mit wenigen Thriller-Elementen gewürzte Familienstudie. [...] Das abgehobene Milieu und das humorlose Um-sich-selbst-Kreisen halten die Figuren auf Abstand.

Beim RND werden die Drehbücher als "herausragend" beschrieben und die Serie als "exzellentes Sittengemälde im Gefängnis vererbter Privilegien" gelobt.

