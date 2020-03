Bevor Staffel 4 von Haus des Geldes zu Netflix kommt, bist du gefragt: Finde im Persönlichkeitstest zur Besetzung heraus, ob du Nairobi, Tokio oder doch der Professor bist.

Der Start der 4. Staffel von Haus des Geldes steht unmittelbar bevor. Am Freitag, den 3. April 2020 kommt sie zu Netflix. All unser Wissen zu Staffel 4 deutet ein hochexplosives Finale an. Doch bevor wir erfahren, ob die Crew des Professors es lebend aus der spanischen Nationalbank herausschafft, nehmen wir noch einmal die Bandenmitglieder unter die Lupe.

Finde vor Staffel 4 in unserem Haus des Geldes-Persönlichkeitstest heraus, welcher Bankräuber der Netflix-Serie dir am nächsten ist. Steckt eine Tokio, eine Nairobi oder doch eher ein Rio oder gar der Professor in dir? (Achtung, es folgen Spoiler bis Staffel 3.)

Die Besetzung von Haus des Geldes: Welche Netflix-Charaktere stehen vor Staffel 4 zur Auswahl?

Ob du als Fan nun alle Figuren aus Haus des Geldes noch gut im Kopf hast oder dir mit diesem Quiz die Namen, Codenamen und Darsteller der Besetzung erst wieder in Erinnerung rufen willst: Wir haben all die Möglichkeiten, die das Persönlichkeitsquiz dir ausspucken kann, hier vor noch einmal aufgelistet und uns dabei vor Staffel 4 auf 11 Bandenmitglieder der Netflix-Serie fokussiert:

© Netflix Haus des Geldes: Die Bande des Professors in Staffel 3

Da wir zu den neuen Räubern Bogotá (Hovik Keuchkerian) und Marseille (Luka Peros) zum Ende der 3. Staffel noch relativ wenig wissen, haben wir sie vorerst aus dem Haus des Geldes-Test ausgeklammert, dafür aber ein paar frühere Crew-Mitglieder aus den Staffel 1 und 2 mit reingekommen ... wenn auch nicht alle. Sorry, Oslo (Roberto Garcia).

Mach den Haus des Geldes-Test vor Staffel 4: Welche Figur der Netflix-Serie bist du?

So, nun wird es aber höchste Zeit, dass du deinen inneren Bankräuber entfesselst. Schalte also kurz Netflix aus, sieh zu, dass deine Dalí-Maske gut sitzt und beantworte uns folgende Quiz-Fragen, die deine Haus des Geldes-Persönlichkeit zu Tage fördern werden:

Na, wie ist es gelaufen? Zufrieden oder doch überrascht, dass aus der gesamten Haus des Geldes-Besetzung ausgerechnet dieser Charakter in dir stecken soll? Lass es uns in den Kommentaren wissen - gerne noch, bevor du Staffel 4 bei Netflix anfängst.

Podcast für Netflix-Nutzer: Wie gut sind Elite und Haus des Geldes?

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir die gehypten spanischen Serien Elite und Haus des Geldes und beantworten, ob sie sich lohnen:



Mit Haus des Geldes und Elite kommen zwei der derzeit angesagtesten Netflix-Serien aus Spanien. Warum ausgerechnet Spanien bei Netflix boomt, wie gut Elite und Haus des Geldes wirklich sind und welche spanischen Serien und Filme sich sonst noch lohnen, ergründen Andrea, Esther und Jenny.



