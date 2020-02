Haus des Geldes: Alles Wissenswerte zur 4. Staffel bei Netflix

Die 4. Staffel Haus des Geldes erwartet uns im April 2020 auf Netflix. Wir haben alle spannenden Infos zusammengetragen, die unsere Vorfreude auf die neue Season befeuern.

Bei Netflix erfreut sich die spanische Serie Haus des Geldes einer Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Nachdem wir euch schon alles Wichtige zur 3. Staffel verrieten, halten wir euch an dieser Stelle nun auch mit Neuigkeiten zu Staffel 4 auf dem Laufenden.

Wann und wie es weitergeht, werden wir hier konstant ergänzen. Der Netflix-Start von Haus des Geldes' 4. Season wird auf den 3. April 2020 fallen.

Haus des Geldes wurde von Álex Pina geschaffen, der die Lorbeeren für das Heist-Format allerdings erst richtig einheimsen konnte, als die Serie (umgeschnitten) international bei dem Streaming-Anbieter Netflix verfügbar wurde. Einen Mordsspaß trotz Klischees macht Haus des Geldes seither vielen Zuschauern. (Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1-3.)

Haus des Geldes: Wie geht es in der 4. Staffel weiter?

Die 3. Staffel von Haus des Geldes brach erneut Rekorde, gehörte in einigen Ländern zu den erfolgreichsten Netflix-Veröffentlichungen 2019 und tat es Staffel 1 nach: Sie endete auf einem Cliffhanger. Die Situation sieht für die Crew des Professors nicht gut aus. Sie stecken immer noch mitten in ihrem Raubzug, das Gold der spanischen Zentralbank aus dem gefluteten Safe zu holen und einzuschmelzen.

Doch Nairobi wurde (tödlich?) angeschossen. Lissabon fiel in die Hände der Polizei. Der Professor glaubt durch eine Täuschung, dass seine große Liebe getötet wurde und hat den Gesetzeshütern deshalb den Krieg erklärt. Es sieht so aus, als hätte die neue rücksichtslose Inspektorin Sierra die Oberhand.

Außerdem deuten verschiedenste Hinweise daraufhin, dass in Staffel 4 von Haus des Geldes noch einiges passieren wird, bevor der zweite Raubzug (hoffentlich nicht als Plan Tschernobyl) endet:

Haus des Geldes: Staffel 4, Staffel 5 und ein Spin-off

Bereits bevor die 3. Staffel Haus des Geldes am 19.07.2019 auf Netflix veröffentlicht wurde, sickerte durch, dass die Dreharbeiten für Staffel 4 bereits begonnen hatten. Nach dem abrupten Ende der dritten Season wird wohl jedem klar sein, dass eine 4. Season kommen musste, um die Zuschauer nicht komplett hängen zu lassen.

Darüber hinaus ist bereits eine 5. Staffel bestellt, deren Dreharbeiten noch beginnen werden, bevor Haus des Geldes im April 2020 in Staffel 4 startet. Damit erwiesen sich Fingerzeige der Stars zu einem Ende nach Staffel 4 als falsch. Neben Staffel 5 wurde zudem ein Spin-off angedeutet, zu dem nichts verraten wird ... obwohl viele vermuten, dass es sich um die Figur von Berlin drehen könnte.

Haus des Geldes' Besetzung: Wer ist in Staffel 4 dabei?

Für die unzähligen Personen und Codenamen in Haus des Geldes könnt ihr euch in unserem Wer ist wer?-Übersichtsartikel noch einmal Klarheit verschaffen. Hier findet ihr aber ebenfalls eine kurze Liste all derer, die als Cast in Staffel 4 mit ziemlicher Sicherheit wieder auftauchen werden:

Die Crew des Professors

Der zurückgekehrte Berlin wird sicher auch in Staffel 4 wieder in Rückblenden auftauchen, auch wenn seine Rückkehr, von manchen als problematisch angesehen wurde.

Die Polizei

Weitere Personen

Haus des Geldes Staffel 4: Videos, Bilder und mehr

Mit Video und Bildmaterial machte die 4. Staffel von Haus des Geldes sich lange rar. Ein erster Teaser Trailer zeigte schließlich die Gang hinter den Masken samt Rückkehrern. In einem Crossover-Netflix-Video warb der Professor zudem für Michael Bays 6 Underground zu dem es einige Heist-Parallelen gibt.

In einem Blooper-Video mit Patzern der Stars stimmte Haus des Geldes zudem anderthalb Monate vor dem Netflix-Start von Staffel 4 auf die neue Season ein.

Weitere Meldungen zu Haus des Geldes

Der Erfolg von Haus des Geldes ist nicht nur nach Deutschland, sondern auch bis nach Indien vorgedrungen. So hat niemand geringeres als Shah Rukh Khan angekündigt, ein Bollywood-Remake von Haus des Geldes als Spielfilm umzusetzen.



Mit welchen Facetten die spanische Serie ihren Siegeszug rund um die Welt sonst noch fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Doch wir halten unsere Dalí-Masken bereit, um daran teilzuhaben.

Was glaubt ihr, wie es in der 4. Staffel von Haus des Geldes weitergeht?