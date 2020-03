Vor Elite Staffel 3: Finde im Test heraus, welche Figur du bist

Die spanische Serie Elite startet heute wieder bei Netflix. Bevor du dich in die 3. Staffel stürzt, lohnt es sich aber herausfinden, welcher Charakter dir am nächsten ist.

Elite startet heute, am 13. März 2020, bei Netflix in die 3. Staffel. Wer den kürzlich veröffentlichten Trailer zu Staffel 3 gesehen hat und dort schon über die erste tote Hauptfigur staunte, fragt sich nun sicherlich, was die spanischen Schüler als nächstes anstellen werden.



Doch bevor wir erfahren, wie es weitergeht, stellt sich hier die Frage: Kannst du dich überhaupt noch an all die Charaktere der Netflix-Serie erinnern? Und welche Figur ähnelt dir selbst am meisten? Zum Glück kann unser Persönlichkeitsquiz zu Elite dir da aushelfen.

Elite bei Netflix: Die Figuren der Serie im Überblick

Um alle wichtigen Figuren der Serie vor dem Start von Staffel 3 noch einmal aufzufrischen, kannst du dir hier ihre besten und schlechtesten Persönlichkeitsmerkmale noch einmal vor Augen führen. Herauskommen können bei dem Test deines Charakters folgende Figuren aus Elite:

© Netflix Elite: Das Poster zu Staffel 3

Das Elite-Quiz zum Netflix-Start: Welcher Charakter bist du?

Bist du bereit, deine düstersten Charaktereigenschaften herauszufinden? Dann zögere nicht länger und stürze dich direkt in den Persönlichkeitstest zu Netflix' Elite. Deinen Elite-Partner bekommst du hier zwar nicht vorgesetzt, aber vielleicht findest du ja etwas über dich selbst heraus. (Achtung, Spoiler zu Staffel 1 & 2, aber nicht 3).

Ob einige der Figuren in Staffel 3 charakterliche Kehrtwenden vollführen oder weiter in die Abgründe ihrer Psyche abrutschen, wirst du in der neuen Season bei Netflix herausfinden. Aber verrate uns doch vorher noch schnell in den Kommentaren, welches Ergebnis der Test für dich ausgespuckt hat.

Podcast für Netflix-Nutzer: Warum die Serie Sex Education so wichtig ist

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.

Welche Figur aus Elite bist du im Persönlichkeitstest zur Netflix-Serie geworden?