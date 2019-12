He-Man: Netflix bringt den Held unserer Kindheit zurück

Gemeinsam mit dem Spielzeughersteller Mattel arbeitet Netflix an einem Reboot der Marke He-Man. Nun wurde bereits die zweite Serie angekündigt, die zum Streaming-Dienst kommt.

Fans von He-Man und den Masters of the Universe hatten es in den letzten Jahren schwer. Denn obwohl sich ein neuer Film in Produktion befand, schien alles auf ein Desaster hinzudeuten. Nach Jahren wurde 2017 ein Regisseur gefunden, nur um diesen wenig später wieder zu verlieren.

Überhaupt sollte das Reboot komplett anders werden - alteingesessene Fans wären sicherlich vergrault worden. Doch jetzt beweist sich Netflix als Retter in der Not: Laut Coming Soon wurde bereits eine zweite Serie zu He-Man angekündigt: He-Man and the Masters of the Universe.

He-Man: Das sind die kommenden Netflix-Serien

Mit den beiden neuen Serien kehren wir auf den Planeten Eternia zurück, wo ein junger Prinz die Macht von Grayskull entdeckt. Bereits im August kündigte Netflix an, eine neue Anime-Serie zu Masters of the Universe zu produzieren. Diese heißt Masters of the Universe: Revelation, hinter dem Projekt steht Kevin Smith als Showrunner.

Dabei soll die Serie ein Sequel zur originalen animierten Serie aus dem Jahr 1983 sein. Bereits jetzt läuft mit She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen ein Anime aus der Masters of the Universe-Welt auf Netflix. Jetzt wurde im Verbund mit dem Spielzeughersteller Mattel eine weitere Animationsserie angekündigt.

Sie soll auf 3D-Animationen setzen und als Erweiterung der Anime-Serie dienen. Diese zweite Serie wird vom Mattel-Mann Rob David entwickelt. Zu der vollen Ladung He-Man könnte sogar noch mehr hinzukommen: Der von Sony produzierte Film könnte auf Netflix landen.

Sollte dies der Fall sein, bekommen wir im nächsten Jahr gleich drei neue He-Man-Produktionen auf Netflix zu sehen. Geplant sind die neuen Serien nämlich für 2020. Es sind gute Zeiten für Fans der Masters of the Universe.

Freut ihr euch über die zweite He-Man-Serie bei Netflix?