Heftige Kritik an Detail in der neuen True Detective-Staffel: Sogar die Macherin muss sich dazu äußern

Die 2. Folge der 4. Staffel von True Detective wartet mit einigen verstörenden Bildern auf. Doch nichts ist so verstörend wie das Poster einer Metal-Band namens ... Metal.

Nach dem starken Auftakt sorgt die neue Staffel von True Detective für eine Kontroverse. Grund dafür ist allerdings nicht der in einer Schlittschuhhalle langsam auftauende Leichenberg, der mehrmals im jüngsten Kapitel der düsteren Crime-Serie gezeigt wird. Nein, viel aufwühlender ist die Wanddekoration eines Verdächtigen.

Ist ein von künstlicher Intelligenz geschaffenes Poster das wahre Verbrechen in True Detective Staffel 4?

In der Szene, in der sich Officer Navarro (Kali Reis) den zwielichtigen Chuck Mosley (Edward Fletcher) vorknöpft, sind im Hintergrund an der Wand zwei Poster zu erkennen, die äußerst unecht aussehen. Die Analyse vieler Fans: Hierbei muss es sich um Fake-Poster handeln, die mithilfe einer künstlichen Intelligenz geschaffen wurden.

Nachfolgend könnt ihr euch einen Schnappschuss der Poster anschauen.

Tatsächlich sehen die Poster extrem unglaubwürdig aus. Slashfilm weist aber darauf hin, dass zumindest das Poster auf der linken Seite auf einer tatsächlichen Band basiert, nämlich der südkoreanischen Girlgroup Ive. Offenbar wurde hier ein Foto von einem Konzert etwas modifiziert. Hier könnt ihr euch das Original anschauen.

Kritischer wird es beim Poster auf der rechten Seite. Die sehr weichgezeichnete Band, deren Look an Kiss angelehnt ist, heißt einfach nur Metal. Es ist von einer Tour die Rede, aber zu den Tourdaten und Locations gibt es keine Infos. Besonders auffällig ist der Rechtschreibfehler im rechten unteren Eck: Statt "2st" müsste hier "2nd" stehen.

Die Hinweise deuten auf eine KI-Kreation hin, was für Enttäuschung und Irritation sorgt. Nicht zuletzt haben wir einen großen Doppelstreik in Hollywood hinter uns, bei dem es um den Einsatz von KI in Filmen und Serien ging. Warum tritt ausgerechnet die sonst sehr sorgfältig gestaltete neue Staffel von True Detective in dieses Fettnäpfchen?

True Detective-Macherin Issa López reagiert auf die KI-Vorwürfe, ohne eine eindeutige Antwort zu geben

Ausgehend von Issa López, dem kreativen Kopf hinter den neuen Episoden, wurde das Metal-Poster bewusst gewählt. Auf Twitter erklärt sie, dass uns das Poster ein besseres Gefühl für die abgelegene Kleinstadt Ennis und ihre Einwohnenden geben soll:

Die Idee ist, dass es dort oben [in Ennis, Alaska] so traurig ist, dass ein Kind mit KI die Poster für ein Loser-Metal-Festival für Boomer gemacht hat. [Die Idee] wurde diskutiert. Bis zum Erbrechen.

Ob das Poster tatsächlich von einer KI kreiert wurde, spricht López nicht an. In einem weiteren Tweet lässt sie aber durchblicken, dass offenbar viele Gedanken in die eigenartige Schöpfung geflossen sind:

Die Geschichte hinter diesem Poster ist so lang, dass sie eine eigene Staffel von [True Detective] erfordern würde.

Zumindest könnte man argumentieren, dass das Poster insofern in die Serie passt, da es den Schauplatz nur noch unheimlicher und verloren wirken lässt. Viele Dinge in Ennis vermitteln den Eindruck, dass an diesem Ort etwas Seltsames im Gange ist. Ein Poster, das die Wirklichkeit verzerrt, passt durchaus dazu. Die Notwendigkeit von KI-Einsatz, wenn er denn stattgefunden hat, wäre damit aber trotzdem nicht erklärt.

Wann und wo erscheint True Detective Staffel 4, Folge 3?

Die 3. Folge der 4. Staffel von True Detective erscheint in Deutschland am 29. Januar 2024 bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW. Danach erwarten uns noch drei weitere Folgen, ehe die Staffel schon wieder zu Ende ist.

