Heiß erwartete Fantasy-Serie kehrt nach 2 Jahren zurück: Netflix enthüllt Startdatum zur 2. Staffel Shadow and Bone

Netflix' gefeierte Fantasy-Serie Shadow and Bone kehrt 2023 zurück und hat endlich auch ein konkretes Startdatum bekannt gegeben, auf das wir hinfiebern können.

Zwei Jahre hat es gedauert, bis Shadow and Bone - Legenden der Grisha sich mit Staffel 2 bei Netflix zurückmeldet. Doch nun gibt es endlich ein Start-Datum und einige neue visuelle Eindrücke. Sonnenkriegerin Alina bringt magisch Licht ins Dunkel der Frage, wann die Adaption der Fantasy-Romanreihe von Leigh Bardugo in die nächste Runde geht.



Wann startet die 2. Staffel des Fantasy-Hits Shadow and Bone bei Netflix?

Der Netflix-Start von Shadow and Bones 2. Staffel fällt auf den 16. März 2023. Dann wird sich die Magie der Grisha erneut in 8 Folgen entfalten und in die aufwendige Fantasy-Welt von Ravka entführen. Hier seht ihr zudem die neuen Bilder aus Staffel 2:

Bereits vor drei Monaten gab es einen ersten Teaser Trailer zur 2. Staffel Shadow and Bone, der die kriminelle Bande der Krähen ebenso zurückbrachte wie Alina (Jessie Mei Li) und Mal (Archie Renaux). Und der noch dazu erste Einblicke auf die 4 wichtigen Cast-Neuzugänge in Staffel 2 gewährte.

Worum geht es in Netflix' 2. Staffel von Shadow and Bone?

Bereits Staffel 1 von Shadow and Bone versteckte Hinweise zu Staffel 2 in ihren 8 Folgen. Nachdem Alina (magisch gestärkt, mit Hirschgeweih am Schlüsselbein) im Finale vor dem mächtigen General Kirigan (Ben Barnes) durch die Schattenflur floh, mussten wir ganz am Ende erfahren, dass der Bösewicht überlebt hatte und nun mit gruseligen Schattenwesen (den Nichevo'ya) ins Feld zog.

Netflix Shadow and Bone: Kirigan und seine Nichevo'ya

Alina wird in Staffel 2 (gemäß der 2. Romanvorlage Eisige Wellen *) versuchen, ihre Macht durch die Suche nach weiteren Kräftemehrern (also Magie-Verstärkern) zu vergrößern und so ihrem Ex-Mentor und Feind Kirigan etwas entgegenzusetzen.

Die Bande der Krähen rund um Anführer Kaz (Freddy Carter), Assassine Inej (Amita Suman) und Revolverheld Jesper (Kit Young) hingegen dürfte sich endlich dem großen Raubzug aus ihrem ersten Buch Das Lied der Krähen * widmen, nachdem Staffel 1 von Shadow and Bone ihre Vorgeschichte erzählt hatte. Und dieser Heist führt sie ausgerechnet in eine Eisfestung des nördlichen Magie-hassenden Nachbarlandes Fjerda, wo Hexenjäger Matthias (Calahan Skogman) zu Hause ist.

Freut ihr euch auf ein Fantasy-Wiedersehen mit Shadow and Bone in der 2. Staffel bei Netflix?