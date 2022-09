Aufwendige Fantasy-Serie von Netflix kehrt nach langer Pause zurück: Erster Blick auf Shadow & Bone Staffel 2

Netflix' Fantasy-Hitserie Shadow and Bone meldet sich mit ihrem düsteren Zauber zurück, um uns einen ersten Staffel 2-Einblick auf die Welt von Ravka zu gewähren.

Mit Shadow and Bone - Legenden der Grisha erschuf Netflix letztes Jahr nach dem Vorbild der beliebten Fantasy-Romanreihe von Leigh Bardugo eine düster-magische Welt mit russischen Anklängen. Nach der Staffel 2-Ankündigen des Serienhits wurde es längere Zeit still um Lichtbringerin Alina (Jessie Mei Li), die kriminelle Bande der Krähen sowie Bösewicht Kirigan (Ben Barnes). Jetzt gab Netflix wieder ein erstes Lebenszeichen.



Netflix' 2. Staffel holt uns zurück in die faszinierende Fantasy-Welt von Shadow and Bone

Trotz Begeisterung für die 1. Staffel von Netflix' Shadow and Bone waren die Neuigkeiten zur Staffel 2-Fortsetzung rar gesät. Lediglich die 4 wichtigen Cast-Neuzugänge sorgten noch einmal für Aufsehen. Nun sind die Dreharbeiten seit Juli 2022 abgeschlossen und Netflix ist bereit, uns zurück nach Ravka zu lotsen.

Wir erinnern uns: In der ans russische Zarenreich angelehnten Welt von Ravka existieren Menschen mit unterschiedlichen magischen Fähigkeiten, die Grisha. Die Kartografin Alina entdeckte ihre seltene Gabe (Licht zu kontrollieren) und sollte ausgebildet werden, um die das Land spaltende Schattenflur zu schließen. Doch der charismatische Grisha-General Kirigan verbarg hinter diesem Vorhaben eigene Pläne.

So floh Alina am Ende – mit in ihr Schlüsselbein eingelassenem Hirschgeweih als magischem Kräfte-Booster – samt ihrem Freund Mal (Archie Renaux) aus dem Reich. Der Staffel 1-Abschluss gab ein düsteres Versprechen für die 2. Season und brachte Alina und General Kirigan auf zwei Seiten eines Kampfes zwischen Licht und Dunkel in Position.

Was passiert in der 2. Staffel von Shadow and Bone bei Netflix?

Schon Staffel 1 von Shadow and Bone gab versteckte Hinweise auf Kommendes. Mit den düsteren Schattenwesen des überlebenden Kirigan und Alinas Suche nach weiteren Kräftemehrern verspricht es abermals magisch zuzugehen.

Shadow and Bone:

Staffel 2 bringt außerdem die kriminelle Bande der Krähen rund um Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej (Amita Suman) und Jesper (Kit Young) mit neuen Mitgliedern und großem Überfall-Plan erneut in Stellung. Zudem tauchen wir nun stärker in die Zarenfamilie ein, wenn Prinz Nikolai (Patrick Gibson) mit den Bodyguard-Zwillingen Tamar (Anna Leong Brophy) und Tolya (Lewis Tan) auf der Bildfläche erscheint.

Podcast für Fantasy-Fans: Pro und Contra zu Shadow and Bone

Was macht gute Fantasy aus? Shadow and Bone wurde von Netflix als großes Ereignis aufgezogen und entführt uns in eine komplexe neue Welt voller Schatten, Monster und Krieg, aber auch Magie und Romantik. Im Streamgestöber-Streitgespräch eines Fans und eines Kritikers nehmen Esther und Hendrik die Serie unter die Lupe.

Wie überzeugend die 8 Folgen von Shadow and Bone sind, was die Diebesbande der Krähen richtig (und was falsch) macht und warum jeder die Ziege Milo feiern sollte, erfahrt ihr hier.



