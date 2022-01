Netflix' Fantasy-Spektakel geht weiter: 4 wichtige neue Stars für Staffel 2 von Shadow and Bone besetzt

Netflix' Fantasy-Erfolg Shadow and Bone hat für Staffel 2 endlich die lange erwarteten neuen Cast-Mitglieder der Besetzung enthüllt. Wir erklären euch, warum sie für die Serie so wichtig sind.

Dass die neue große Fantasy-Serie Shadow and Bone - Legenden der Grisha von Netflix eine 2. Staffel spendiert bekommt, steht schon länger fest. Nun haben die Dreharbeiten in Budapest auch wirklich begonnen und mit ihnen wurden endlich auch die 4 neuen Stars für Staffel 2 verkündet, auf deren Cast-Enthüllung die Buch-Fans schon lange warteten. Wir stellen euch die Schauspieler:innen vor und erklären ihre Rollen.

Netflix' Shadow and Bone stockt in Staffel 2 die Besetzung der Fantasy-Serie auf

Die mehrteilige Buch-Reihe Shadow and Bone von Leigh Bardugo wurde von Netflix zur Fantasy-Serie adaptiert und kam im April 2021 zu dem Streaming-Dienst. Nachdem die Rückkehr der gefeierten Shadow and Bone-Ziege Milo bereits von Showrunner Eric Heisserer bestätigt wurde, begrüßte der restliche Cast nun auch ganz offizielle die neuen Besetzungsmitglieder:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die umfangreiche Fantasy-Welt von Shadow and Bone mit all ihren neuen Begriffen wird in Staffel 2 basierend auf der Buchvorlage Eisige Wellen * tiefer in die Geschichte von Alina Starkov (Jessie Mei Li) eintauchen, die mit Mal (Archie Renaux) an ihrer Seite auf der Flucht vor dem bösen General Kirigan (Ben Barnes) ist. Außerdem stürzt sich die Diebesbande der Krähen (Kit Young, Freddy Carter und Amita Suman) in einen neuen Raubzug. Doch auf ihren Abenteuern bleiben sie nicht allein: 4 neue Weggefährten bereichern den Cast und ließen Fans der Buchvorlage jetzt schon ausflippen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir zeigen euch, was es mit den neu besetzten Rollen der 2. Staffel Shadow and Bone auf sich hat und woher ihr die Stars kennen könntet.

Shadow and Bone Staffel 2-Besetzung: Lewis Tan spielt Tolya Kir-Bataar

Der Schauspieler Lewis Tan hat sich international vor Kurzem als Hauptfigur der Mortal Kombat-Neuverfilmung einen Namen gemacht. Wehrhaft wird es für ihn in der 2. Staffel von Netflix' Shadow and Bone nun weitergehen, denn mit Tolya Kir-Bataar er spielt einen Kämpfer mit Grisha-Kräften (als Entherzer), der auf dem Boot des Freibeuters Sturmhond dient – wo der überaus starke, aus Ravkas südlichen Nachbarland Shu Han stammende Mann Alina und Mal erstmals begegnet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Shadow and Bone Staffel 2-Besetzung: Anna Leong Brophy spielt Tamar Kir-Bataar

Die Darstellerin Anna Leong Brophy verkörpert mit Tamar Kir-Bataar Tolyas Zwillingsschwester. Die zwei kommen meist als Doppelpack und folglich dient auch sie als Kämpferin und Leibwächterin (mit ihren Grisha-Fähigkeiten als Entherzerin, die Körper manipulieren kann), auf dem Piratenschiff. Die Schauspielerin kann euch vor der Fantasy-Serie in Netflix' The Billion Dollar Code (als Dr. Jill Chen) schon begegnet sein

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Shadow and Bone Staffel 2-Besetzung: Jack Wolfe spielt Wylan

Jack Wolfe hatte in Netflix anderer großer Fantasy-Serie The Witcher in Staffel 1 bereits einen kurzen Auftritt als Nadbor und wird die Hauptrolle im diesjährigen Fantasy-Film Die Zauberflöte spielen. In Shadow and Bones 2. Staffel verkörpert er den heiß erwarteten Wylan Hendriks, der als junger Sprengstoff-Experte zur Bande der Krähen stößt ... woraufhin es zwischen ihm und Jesper gewaltig zu knistern beginnt.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Shadow and Bone Staffel 2-Besetzung: Patrick Gibson spielt Prinz Nikolai Lantsov

Patrick Gibson dürfte Netflix-Fans von The OA bekannt vorkommen. Seine neu besetzte Rolle des Nikolai Lantsov ist nicht der Thronfolger, sondern der draufgängerische zweite Sohn des Zaren von Ravka, und wurde von Buch-Fans ebenso sehnlichst erwartet wie Wylan. Und das nicht nur, weil der Charakter als Fan-Favourite eine eigene Buchreihe (King of Scars *) inspirierte und in Staffel 2 von Shadow and Bone sowie darüber hinaus noch viel wird durchmachen müssen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein kurzer Spoiler-Exkurs: Interessant ist, dass Netflix den Schauspieler Patrick Gibson für Staffel 2 bereits als Prinz Nikolai ankündigt, denn in den Fantasy-Büchern wird er zunächst als Pirat Sturmhond eingeführt und erst später als Zaren-Sohn enthüllt. (Spoiler-Ende)

Wann startet Shadow and Bone Staffel 2 bei Netflix?

Ein konkretes Netflix-Startdatum zur 2. Season von Shadow an Bone gibt es noch nicht. Staffel 1 brauchte nach Drehende noch ein Jahr, um bei Netflix zu landen, wobei die Postproduktion stark von der Corona-Pandemie ausgebremst wurde. Realistisch ist also ein Start von Staffel 2 Anfang 2023 bei Netflix.

Shadow and Bone bei Netflix: Pro und Contra zur Fantasy-Serie

Was macht gute Fantasy aus? Shadow and Bone wurde von Netflix als großes Ereignis aufgezogen und entführt uns in eine komplexe neue Welt voller Schatten, Monster und Krieg, aber auch Magie und Romantik. Im Streamgestöber-Streitgespräch eines Fans und eines Kritikers nehmen wir die Serie unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie überzeugend die 8 Folgen von Shadow and Bone sind, was die Diebesbande der Krähen richtig (und was falsch) macht und warum jeder die Ziege Milo feiern sollte, erfahrt ihr hier.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Shadow and Bone Staffel 2 und die neue Besetzung?