Heiß erwartetes Highlander-Remake mit Henry Cavill wird noch besser – durch diesen Zusatz

Fantasy-Schwergewicht Henry Cavill bekommt als neuer Highlander hochkarätige Unterstützung mit einem weiteren Cast-Mitglied für das Remake.

"Es kann nur einen geben", hieß es damals schon bei Highlander in den 80ern. Nach weiteren Inkarnationen der Fantasy-Action-Reihe über Unsterbliche, die sich gegenseitig per Schwertkampf enthaupten, kommt jetzt das Remake mit Muskelmime Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) in der Hauptrolle. Doch nur einen kann es im Filmbereich natürlich nicht geben.

Highlander-Remake mit Henry Cavill besetzt Industry-Star Marisa Abela

Die britische Schauspielerin Marisa Abela ist spätestens seit dem Amy Winehouse-Biopic Back to Black und der Bänker:innenserie Industry in aller Munde. Nun wurde sie laut Hollywood Reporter für die Neuauflage von Highlander in einer Hauptrolle besetzt.

Während Cavill die damals von Christopher Lambert etablierte MacLeod-Titelrolle übernimmt und Russell Crowe als Mentor Ramirez an Bord ist (damals Sean Connery), mischt Abela als neu geschaffene Figur mit. Auch sie ist unsterblich, Expertin im Schwertkampf und eine alte Liebe aus der Vergangenheit von MacLeod.

John Wick-Mastermind Chad Stahelski führt die Highlander-Neuauflage der Amazon MGM Studios als Regisseur an und arbeitet mit einem Drehbuch von Michael Finch (John Wick: Kapitel 4). In diesem soll es die Charaktere an mehrere Orte der Welt führen, wo viele Unsterbliche gegeneinander antreten.

Die Dreharbeiten beginnen im September dieses Jahres und finden in Schottland, England und Hongkong statt. Darüber hinaus bereitet Henry Cavill auch noch seine Warhammer-Serie für Amazon vor.

Alle bisherigen Versionen von Highlander

Auf den Originalfilm Highlander von Regisseur Russell Mulcahy folgten in den 90er Jahren mehrere Fortsetzungen und sogar Serien. So sieht das Fantasy-Franchise bisher aus:

Von Highlander II existieren sehr unterschiedliche Versionen: In der Original-Kinofassung wird die Origin-Story der Unsterblichen auf dem Planeten Zeist erforscht, der sogenannte Renegade Cut von 1995 verlegte die Hintergrundgeschichte auf die Erde der Vergangenheit.